«Не ждали легкого матча»: «Рубин» вырвал победу у «Динамо» на глазах Минниханова

«Рубин» победил с минимальным счетом махачкалинское «Динамо» (1:0) в матче седьмого тура РПЛ. Единственный гол в составе казанцев забил с пенальти нападающий Мирлинд Даку. Об итогах матча для «Рубина» и не только – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: rubin-kazan.ru

«Я изначально не ждал легкого матча с «Динамо»

Матч между «Рубином» и махачкалинским «Динамо» (1:0) открывал восьмой тур РПЛ. Первые две недели сентября команды чемпионата России проводили в так называемой небольшой передышке из-за паузы на игры национальных сборных.

Для главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова этот период времени всегда непростой. С одной стороны, есть возможность поработать над функциональным состоянием футболистов и тактическими нюансами. С другой – делать это пришлось в усеченном составе, ведь из «Рубина» на международные сборы улетело немалое количество ключевых игроков. Это и нападающий Мирлинд Даку, и полузащитники Велдин Ходжа, Угочукву Иву, и защитник Игор Вуячич. Последний, к слову, находясь в расположении сборной Черногории, в товарищеском матче против Хорватии получил повреждение связок.

В беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта» Рашид Рахимов признался, что пока не знает, как быстро Вуячич восстановится от травмы и когда предположительно ждать его возвращения на поле. В игре с «Динамо» роль черногорца исполнял Илья Рожков, который еще в прошлом сезоне неоднократно доказывал, что может качественно сыграть как крайнего, так и центрального защитника. Капитанская повязка Вуячича в свою очередь перешла к Алексею Грицаенко, которого перед матчем вместе с Дмитрием Кабутовым наградил президент «Рубина» Марат Сафиуллин. Оба футболиста провели за казанский клуб более 100 матчей.

Матч «Рубина» и «Динамо» посетил Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов

Содержание игры с махачкалинцами Рашида Рахимова в исполнении его подопечных, по словам тренера, не устроило. Да, «Рубин» победил, порадовав Раиса Татарстана Рустама Минниханова, который лично присутствовал на игре. Однако сделал это лишь благодаря реализованному пенальти Мирлинда Даку на 27-й минуте. Кстати, для албанца этот гол стал уже седьмым в нынешнем сезоне РПЛ. Летом в отношении Даку ходило много разговоров, что балканец может покинуть казанскую команду и уехать в Европу. Тем не менее как минимум до предстоящей зимы «Рубин» Даку сохранил, и с точки зрения атакующего потенциала для коллектива Рашида Рахимова это одно из важнейших решений.

Матч «Рубина» и махачкалинского «Динамо» выдался не особо содержательным и событийным. Это признали оба тренера, да и игроки не скрывали, что готовились именно к такому сценарию игры. Много борьбы, вязкий футбол, отсутствие обилия моментов – вряд ли кто-то ожидал иного стечения обстоятельств во встрече «Рубина» и «Динамо».

«Надо сказать, что махачкалинцы играют в достаточно такой футбол мобильный, очень много борьбы, очень много длинных передач. На самом деле неудобная команда, которая навязывает эту борьбу. И многим командам нелегко против Махачкалы, поэтому я изначально не ждал легкого матча», – резюмировал Рашид Рахимов.

Дебют Арройо и итоги трансферного окна для «Рубина»

В последние дни трансферного окна в РПЛ «Рубин» подписал колумбийского защитника Андерсона Арройо. Футболист почти семь лет числился в системе «Ливерпуля», но преимущественно выступал в арендах за различные испанские клубы. Дебютировал за «Рубин» Арройо вчера в матче с «Динамо», выйдя на замену вместо Руслана Безрукова на 84-й минуте и обосновавшись на левом фланге.

По заявлениям Рашида Рахимова, колумбиец многопрофилен и может в будущем играть в обороне одинаково неплохо и латераля, и центрального защитника.

«Он сезон провел в «Мирандесе» на позиции центрального защитника, но все же он больше фланговый игрок. Может сыграть на фланге и в 4 защитника, и в 3. Ему непривычно слева, но он вышел сегодня», – сказал Рашид Рахимов в разговоре с корреспондентом «ТИ-Спорта».

Если подводить итоги трансферного окна для «Рубина», то оно получилось довольно неоднозначным. Казанцы усилились тремя центральными защитниками (Мальдонадо, Лобов и Арройо) и одним нападающим из Франции – Жаком Сиве. Однако в центр полузащиты «Рубин» приобрести никого так и не сумел. Как сообщил Рашид Рахимов, клуб вел на трансфер в Казань трех футболистов, помимо Сиве и Арройо. Но из-за нехватки времени не завершил сделки удачно.

«Был игрок из чемпионата Турции, чемпионата Израиля и африканский сборник из чемпионата Испании. К сожалению, не удалось. Вчера в 11 ночи сорвался трансфер, что вынудило меня плохо спать», – с досадой сказал Рахимов в заключение.