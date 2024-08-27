«Не захотели платить и вышли»: сколько «зайцев» поймали в Казани за неделю

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В период с 19 по 25 августа в трамваях и троллейбусах выявили 498 безбилетников. Это 0,7% от общего количества проверенных граждан, сообщает «Метроэлектротранс».

Причем это именно то количество «зайцев», которые не захотели оплатить поездку и покинули электрический транспорт. Еще 9,2 тыс. человек (14,5% от общего количества проверенных пассажиров) купили билет после замечания контролёров.

Как напомнили в «Метроэлектротрансе», проезд должен быть оплачен через специальные терминалы на поручнях. Причем когда человек прикладывает карту, то ему надо обязательно дождаться зеленой галочки (знак того, что оплата прошла успешно).

«Все средства от оплаты проезда идут на финансирование общественного транспорта. Благодаря оплаченным поездкам мы можем развивать транспортную инфраструктуру, обновлять подвижной состав и совершенствовать пассажирские сервисы», — говорится в сообщении предприятия.