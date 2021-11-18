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Ру Тат
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Экология
18 ноября 2021  01:17
Наталья Рыбакова

Не заплатившая налог на добычу щебня фирма в Альметьевске будет оштрафована

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За нарушение условий лицензии в Татарстане руководство одной из фирм привлечено к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Одна из организаций Альметьевска, осуществляющая добычу щебня в соответствии с лицензионным соглашением, не заплатила налог на добычу полезных ископаемых. Как пояснили экологи <...>, согласно статье 43 Закона РФ „О недрах“ <...> недропользователи обязаны совершать регулярные платежи за пользование недрами», — пояснили в министерстве.

В отношении должностного лица составлен административный протокол по части 2 статьи 7.3 КоАП РФ «Нарушение условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами».

#неуплата налогов #добыча полезных ископаемых
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