«Не замазывайте тему»: Магдеев потребовал наказать виновных после падения детей в люки

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев потребовал наказать виновных в ЧП с колодцами, в которые провалились дети. На аппаратном совещании градоначальник поручил всем ответственным органам «не замазывать» эту тему.

Спикер напомнил, что в обоих случаях крыши у колодцев были сдвинуты снегоуборочной техникой, а ответственные за них не проследили. В первом ЧП открытый люк находился возле детской поликлиники №3.

«Там есть заведующий хозяйством. После работы техники должен выйти, посмотреть, работы принять. Это не задача главного врача. У него есть завхоз! Во втором случае у ресурсоснабжающей организации беспечное отношение к своему хозяйству! Если необходимо привлекать к ответственности — административной или уголовной — вы не стесняйтесь! Жизнь любого гражданина дороже, чем сладкий сон какого-то безответственного работника», — эмоционально высказался мэр.

К концу рабочего дня Магдеев потребовал проинформировать, какие должностные лица понесли наказание.

«Вы мне доложите, кто какое наказание понес. Это для всех должно стать уроком. Не замазывайте эту тему. У любого происшествия, как говорил один исторический персонаж, есть фамилия, имя, отчество. Есть тот, кто отвечает и получает заработную плату за эксплуатацию этих колодцев. Надо с него спросить, я и прокурора попросил, чтобы внимание обратили на эти факты. Правоохранительные органы есть, надзорные. Только уговоры до некоторых, видимо, не доходят. Не упрощайте. От строгости еще никто не умер. А то пообсуждали и забыли. Если органы не принимают меры, давайте им зададим вопросы. А так завхоза пожурили: „Ты больше так не делай“ <...> Кадровые решения должны быть. Человек должен понимать, что на работу не просто так ходит», — отметил мэр.