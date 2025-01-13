«Не жалейте реагентов!»: как Казань борется со скользкими тротуарами и сосульками

В этом году зима не радует казанцев снегом, а из-за аномально теплой погоды пешеходные дорожки превратились в каток. Как коммунальные службы пытаются справиться с напастью и как промозглая погода отразилась на здоровье жителей города – в репортаже «Татар-информа» с делового понедельника мэрии.





Если в прошлые новогодние праздники казанцы столкнулись с небывалыми снегопадами, то в этом году их ждали в основном мокрый снег и дожди

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Казани выпало 70% от месячной нормы осадков

С 1 января в Казани выпало 32 мм осадков – 70% от месячной нормы. Об этом на деловом понедельнике рассказал замруководителя исполкома города Игорь Куляжев. И если в прошлые новогодние праздники казанцы столкнулись с небывалыми снегопадами, то в этом году их ждали в основном мокрый снег и дожди.

«В связи с этим на дорогах образовывалась сильная гололедица. Если на проезжей части дорог обработка противогололедным материалом ведется с помощью комплексных дорожных машин, то на тротуарах не везде может проехать техника. В связи с этим от дорожных рабочих требовалось больше ручного труда», – отметил Куляжев.

На дорогах на данный момент работают 510 единиц техники и 640 дорожных рабочих.

«Основная задача на сегодняшний день – это борьба с гололедом, его ликвидация на наиболее проходимых участках тротуаров и на подходах к социальным объектам, которые начали работать после новогодних праздников. Этот вопрос находится на постоянном контроле у подрядных организаций, у заказчиков и у Комитета внешнего благоустройства», – заключил замруководителя исполкома.

В 2024 году выявлено 786 нарушений при содержании территорий зимой. Почти половина замечаний связана с неудовлетворительным состоянием крыш Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Больше всего замечаний сделали из-за снега и сосулек на крышах

С декабря в Казани в пилотном режиме запустили систему автофиксации нарушений при содержании зданий и дорог. Основана она на искусственном интеллекте – показывает, например, что на крыше появилась шапка из снега и льда, кто-то нарисовал граффити или разместил в неположенном месте объявления на фасадах домов. Также ИИ в городе следит за улично-дорожной сетью – фиксирует скопление снега и образование колеи на дорогах.

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В 2024 году выявлено 786 нарушений при содержании территорий зимой. Почти половина замечаний связана с неудовлетворительным состоянием крыш, заявил начальник Управления административно-технической инспекции исполкома города Наиль Минвалеев.

«Были случаи обрушения кровли, пристроенных к зданию помещений, в результате скопившегося снега. В последние годы зимний период характеризуется частыми оттепелями. Возрастает риск схода снежно-ледовых наростов с кровель зданий. Накапливающийся снег на крышах должен своевременно сбрасываться», – сказал он.

Из общего числа 334 предостережения за несвоевременную уборку дворов и крыш выдали жилищникам. Больше всего нарушений допустили управляющие компании «Сервис-Гарант», «Ремонтсервис», «Жилище и комфорт», ЖКХ «Дербышки» и УК Вахитовского района.

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«Были замечания по качеству и своевременности уборки тротуаров, остановок общественного транспорта, наблюдалась колейность на внутриквартальных проездах, допускались нарушения в содержании зданий и сооружений. В нынешнем зимнем сезоне только семь замечаний по уборке дорог. Вместе с тем поступали жалобы на несвоевременную очистку тротуаров и их оледенелость», – заключил Минвалеев.

Мэр поручил усилить контроль за содержанием тротуаров и крыш

В целом же обращений от казанцев по поводу уборки снега в этом году стало меньше, сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин. Однако если ситуация на дорогах «более-менее нормальная», то состояние тротуаров градоначальник оценил как неудовлетворительное.

«Финансовые трудности позади. Мы повысили с января финансирование на содержание дорог. Управление кадровой политики вместе с руководителями МУПов позанимались кадрами. Давайте сделаем так, чтобы это количество перешло в качество. Ждем хорошей работы, несмотря ни на какие погодные условия. Закупили реагент, песчаную смесь, и в том числе не жалейте их для тротуаров», – сказал Метшин.

Ильсур Метшин сообщил, что обращений от казанцев по поводу уборки снега в этом году стало меньше Фото: kzn.ru

Он также попросил городские предприятия ответственнее относиться к содержанию тротуаров, отметив, что горожане не разделяют, где их убирают районные администрации, а где частные собственники.

«Некоторые собственники забыли о своих обязательствах. Есть неочищенные тротуары до сих пор. И понятно, мы договаривались, так как нас ограничили мораторием на штрафы. Они накладываются только за те нарушения, которые угрожают жизни и здоровью, но когда люди рискуют сломать ногу и руку – это тоже из этой же категории. Я прошу проконсультироваться с прокуратурой нашего города, и меры воздействия тоже должны быть», – подчеркнул мэр.

Еще одна актуальная задача – это очистка крыш. По словам мэра, в 20% многоквартирных домов они скатные, что особенно опасно.

Примерно треть лабораторно подтвержденных внебольничных пневмоний были вызваны микоплазменной инфекцией Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Число случаев пневмонии с тяжелым течением в Казани снизилось, но не существенно

Обсудили на деловом понедельнике также и другие проблемы. Например, начальник горуправления здравоохранения Владимир Филатов отметил, что одним из вызовов осенне-зимнего периода 2024 года в Татарстане и Казани стала напряженная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости внебольничными пневмониями.

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«С середины октября и до конца ноября прошедшего года отмечалось существенное повышение заболеваемости. Сегодня мы отмечаем незначительное снижение. Так, на 52-й неделе – в последнюю неделю прошлого года – темп прироста составил минус 8,9% как среди детского, так и среди взрослого населения», – сказал Филатов.

Он также подчеркнул, что количество внебольничных пневмоний с тяжелым течением сохраняется на том же уровне и составляет от 0,9% до 2,4% от общего числа случаев. Примерно треть лабораторно подтвержденных внебольничных пневмоний были вызваны микоплазменной инфекцией. Болезнь длится дольше и протекает тяжелее. Поэтому важно своевременно обратиться к врачу, чтобы начать лечение.

При этом заболеваемость острыми респираторными заболеваниями в Казани снизилась. В первую неделю нового 2025 года зарегистрировано 3,7 тыс. случаев ОРВИ, что в три раза меньше аналогичного периода 2024 года.

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«Мы рекомендуем жителям нашего города соблюдать определенные правила для защиты своего здоровья и здоровья ваших близких: пользоваться маской в местах скопления людей, избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания ОРВИ, регулярно и тщательно мыть руки с мылом, особенно после посещения общественных мест. Проветривать и увлажнять воздух в помещении, употреблять в пищу как можно больше продуктов, содержащих витамин С. Самое главное, при наличии признаков ОРВИ оставаться дома и не заниматься самолечением, а вызвать врача на дом», – заключил Филатов.

Фото на анонсе: kzn.ru