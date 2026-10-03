«Не является историческим памятником»: мечеть «Рафик» ждет третье воплощение

В редакцию «Миллиард.Татар» обратились читатели, обнаружившие заброшенную деревянную мечеть в одном из уголков Казани. О ее преданном имаме, запутанной истории здания и планах по строительству новой мечети – в нашем материале.





Фото: © «Миллиард.Татар»

Старожилы уверяют: точно не новодел и не самострой 90-х

Необычное культовое здание спряталось во дворах улицы Музыкальной (Кировский район Казани – прим. Т-и) – в переулке между перинатальным центром, поликлиникой и гаражно-строительными кооперативами располагается загадочная мечеть «Рафик». Постройка деревянная, просторная, обшита досками и выкрашена в зеленый цвет: заметно, что косметический ремонт здесь проводили несколько лет назад. По фасаду тянутся ряды окон с металлическими решетками. Небольшие оконные проемы прорезаны и в восьмигранном минарете с закрытым шерефе – характерная черта татарского деревянного зодчества.

По словам местных жителей, двери мечети закрылись два-три года назад: сруб обветшал, а кровля местами прохудилась. На двери и заборе появилась табличка о том, что здание закрыто на реконструкцию. Имама прихода Рустема хазрата Сафиуллина не стало буквально год назад, но до последних дней жизни он приходил сюда, стараясь поддерживать порядок, ремонтировать здание своими силами и проводить молитвы для прихожан.

Фото: © «Миллиард.Татар»

Старожилы микрорайона уверяют: постройка точно не новодел и не самострой 1990-х годов. По их версии, здание стояло здесь еще до Великой Отечественной войны: внутри у хазрата хранились старые школьные тетради военных лет, по которым когда-то учились дети. Религиозные уроки продолжались здесь и в начале 2000-х.

Как выяснили журналисты «Миллиард.Татар», религиозная история этого здания действительно началась в конце ХХ века, но происхождение названия мечети было загадкой. Нам удалось узнать, что имя мечети «Рафик» уходит корнями в дореволюционную Казань и связано со Второй Пороховой (Рафиковской) мечетью – «Баруд бистәсенең икенче мәчете».

Фото: ru.wikipedia.org

В 1930 году здание мечети передали под детский сад порохового завода

В 1899 году (по другим источникам, в 1900-м) на улице Сабан на средства купца Ахметгали Рафикова, одного из руководителей Казанского порохового завода, возвели деревянную одноминаретную мечеть. Из глубокого уважения к благотворителю прихожане нарекли ее мечетью «Рафик». Она действовала до 1930 года: здесь совершался пятикратный намаз, а при медресе обучали основам веры.

В 1930 году Рафиковскую мечеть закрыли, передав здание под детский сад порохового завода, который проработал там вплоть до 1985 года. После переезда детсада опустевшее здание быстро пришло в запустение, подверглось разграблению и в итоге сгорело в 1985–1986 годах. На карте 1943 года историческая мечеть была четко зафиксирована – предположительно, она относилась к 16-й махалле.

Фото: © «Миллиард.Татар»

Кандидат исторических наук, заведующий отделом новой истории Института истории им. Ш. Марджани АН РТ Халим Абдуллин пояснил «Миллиард.Татар», что подлинная дореволюционная Рафиковская мечеть находилась в другом месте и, к сожалению, точно была утрачена.

«Могу с уверенностью сказать, что мечеть на Музыкальной открылась в 1990-е. В этом районе до революции было немало деревянных мечетей: две в Адмиралтейской слободе, две в Пороховой и одна в Ягодной. Уцелела лишь мечеть в Ягодной слободе – недавно ее отреставрировали. Первая Пороховая мечеть, стоявшая на пересечении улиц Кулахметова и Фрунзе, была снесена в 1970-е.

Вторая Пороховая, находившаяся на улице Сабан, ближе к Пороховому кладбищу, несколько раз горела, а ее обугленные остатки сохранялись до начала 1990-х», – сказал историк.

Фото: из личного архива семьи Рустема хазрата Сафиуллина

«В 1998-м нам передали полуразрушенную постройку с прогнившей жестяной крышей»

В ходе поисков мы выяснили, что душой и строителем новой мечети «Рафик» был Рустем Сафиуллин. Он преподавал основы ислама, обучал чтению Корана, а в 1994 году при его участии при мечети «Рамазан» (ул. Окольная, 25Б) открылся филиал медресе «Мухаммадия», которое в те годы возглавлял Валиулла Якупов.

Рустем хазрат родился и вырос в Казани. В 90-е годы он активно включился в возрождение мусульманской жизни столицы Татарстана. Завершив в 1998 году работы по возведению мечети «Рамазан», верующие Кировского района взялись за обустройство еще одного молитвенного дома в память об утраченной Рафиковской мечети, а уже 26 августа 1999 года с минарета на улице Музыкальной прозвучал первый азан.

Фото: © «Миллиард.Татар»

Истоки этого дела восходят к событиям 12 августа 1989 года, когда группа мусульман собралась на субботник (өмә) возле руин исторической мечети – тогда отмечалось 1100-летие принятия ислама предками татар по мусульманскому календарю (хиджре). После уборки и полуденного намаза верующие составили коллективное обращение к председателю Совета по делам религий при Совете Министров ТАССР Ильгизару Хабибуллину. Свои подписи в знаковом документе поставили сам Рустем Сафиуллин, Мубарак Сафиуллин, Харис Латыпов, Файзрахман Нагимов, Мисбах Гильметдинов, Якуб Шакиров и Харун Гиниятуллин.

В дневниках Рустема хазрата сохранились ценные свидетельства о здании на улице Музыкальной:

«До 1963 года в этом здании располагалась четырехлетняя татарская школа, затем здесь находились ремонтно-строительное управление и лечебница. В 1998 году нам передали полуразрушенную постройку с прогнившей жестяной крышей – без электричества, воды и тепла, заваленную мусором. Это помещение предстояло превратить в мечеть и медресе, и мы, уповая на Аллаха, взялись за работу».

Ровно через год после начала ремонта, 26 августа 1999 года, на минарет подняли полумесяц.

Рустема хазрата не стало в августе 2025 года. Ему было 75 лет. Большую часть жизни он посвятил возрождению религиозных традиций, просвещению и служению прихожанам махалли на улице Музыкальной. Пусть Всевышний будет доволен им и введет в Рай по Своей Милости.

Фото: из личного архива семьи Рустема хазрата Сафиуллина

«Мечеть должна быть живым пространством»

В Духовном управлении мусульман РТ пояснили, что ветхое здание не подлежит восстановлению и после получения официальной регистрации будет отстроено заново.

«Здание не является историческим памятником и сегодня находится в аварийном состоянии. Кроме того, у прихода не было официального пакета документов. Сейчас мухтасибат проходит все необходимые юридические процедуры по регистрации религиозного прихода в Министерстве юстиции», – сообщили в ДУМ РТ.

Фото: © «Миллиард.Татар»

Имам-мухтасиб Кировского и Московского районов Казани Илдар Баязитов подробно рассказал редакции о юридическом статусе объекта и дальнейших шагах.

«Раньше это строение принадлежало строительно-монтажному управлению РСУ-2. В 1998 году глава администрации района временно передал его верующим под молитвенный дом. К слову, здание уже тогда было ветхим. Насколько нам известно, документы должным образом не оформили, юридический статус мечети так и не был закреплен.

Сейчас мы занимаемся оформлением земельного участка, получением разрешения на демонтаж аварийных конструкций и последующее строительство. Мечеть должна быть живым пространством, где звучит пятикратный намаз, идет обучение вере и ведется социальная работа. Мухтасибат уже взял на себя заботы по оформлению этой мечети», – сказал Илдар хазрат.

Мухтасибат Кировского и Московского районов взял на себя организацию новой махалли и строительство мечети на этом месте. Как рассказал корреспонденту «Миллиард.Татар» Илдар хазрат Баязитов, мухтасибат уже нашел архитектора, который сделал эскизный проект, также уже найден инвестор, который готов строить новую мечеть.

milliard.tatar