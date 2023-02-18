«Не я их назначаю»: Кадыров высказался о перестановках в командовании военными округами

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал масштабные перестановки в командовании военными округами в России. Он отметил, что, хотя подобные перестановки порой связывают с его высказывании в соцсетях, не он назначает и снимает командующих с должности.

«Запомните, друзья, мы выполняем приказы, а не обдумываем их. Любое назначение Верховным Главнокомандующим, любой приказ, любая задача — каждое из таких решений нами поддерживается. И это не происходит по щучьему веленью и моему личному хотенью», — подчеркнул глава региона в своем телеграм-канале.

Кадыров отметил, что у него сложились прекрасные отношения с Минобороны РФ и у него нет с ним никаких разногласий. Его же высказывания в соцсетях продиктованы данными СВО и информацией о потенциале ВС России. «У меня может быть собственное мнение, которое я, как Рамзан Кадыров, тоже имею право высказать», — написал он.

«Мы пехотинцы. Выполним приказ любой ценой. И только так и должно быть», — заключил Рамзан Кадыров.

Напомним, что накануне стало известно о перестановках в командовании Центрального, Южного и Западного военных округов.