Не хватило одного трехочкового: УНИКС без лидеров и на фоне усталости уступил «Зениту»

УНИКСу все еще нужен лидер

Игра 3-го тура чемпионата Единой лиги ВТБ в Казани выдалась весьма напряженной — по ходу матча явный фаворит на площадке не просматривался. По статистике и счету гости победили с минимальной разницей. В конце игры казанцы имели отличный шанс перевести ее в овертайм, но Дмитрий Кулагин, сделавший многое для сокращения отставания в счете, не сумел забросить последний трехочковый, хотя и был близок к цели. У УНИКСа сказался фактор отсутствия лидера, место которого до сих пор пустует после ухода Ненада Димитриевича.

По ходу игры было заметно, что казанцы испытывают проблемы с ведением игры — не хватало квалифицированного распасовщика. Хозяева зачастую неуверенно выходили в контратаки из-за неудачных пасов. В роли дирижера атак Димитриевича должен заменить Александр Платунов, пополнивший стан казанцев этим летом, но он не появился на паркете, так как до сих пор восстанавливается после травмы. Как и другой кандидат на роль лидера - форвард Девон Акун-Перселл.

Однако на площадке все же был игрок, который временами заставлял забыть о потере Нено – разыгрывающий защитник Тони Тейлор. По ходу игры американец набрал 21 очко, сделал 5 ассистов и 4 подбора. Но полностью заменить македонца Тони не сумел – сказался возраст игрока (ему уже 34), в силу которого ему было тяжело в отведенные игроку целых 36 минут 10 секунд. То же касается и Джалена Рейнольдса, который качественно защищался и атаковал, но не мог долго играть, проведя на площадке 21 минуту 40 секунд.

УНИКСу стоит дождаться подхода «основных сил» - Акун-Перселла и Платунова, а также Маркоса Найта. Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль, например, на послематчевой пресс-конференции заявил, что Акун-Перселл - игрок, способный перевернуть ход матча.

«Такие ребята есть и в УНИКСе. Например, Акун-Перселл, который смог перевернуть игру в предсезонном матче», - сказал он.

Рейнольдс качественно защищался и атаковал, но не мог долго играть

Правило бывших: Воронцевич вернулся в Казань

Андрей Воронцевич выступал за УНИКС с 2021-го по 2023 год. Форвард помог команде завоевать золото Единой лиги ВТБ, а затем перешел в «Нижний Новгород». Весной прошлого сезона Андрей вернулся в казанский клуб на правах аренды, но летом окончательно покинул УНИКС и перебрался в «Зенит».

Воронцевич – не единственный баскетболист, вышедший сегодня на площадку против своей бывшей команды. Его одноклубники Винс Хантер и Георгий Жбанов ранее выступали за казанский клуб и брали с ним золото в сезоне 2022/23.

В составе УНИКСа также были игроки, ранее представлявшие «Зенит», - это Кулагин, Рейнольдс и Сергей Торопов. Дмитрий защищал цвета петербуржцев с 2021 по 2023 год, а также в сезоне 2014/2015. Американец же играл за Питер в сезоне-2018/19, сумев стать лучшим подбирающим игроком Единой Лиги ВТБ и Еврокубка, а также MVP регулярного чемпионата в январе.

Правило бывших сработало лишь для Воронцевича – форвард не сумел отличиться результативными действиями. Остальные же показали хорошую игру и заработали очки. Лидером среди баскетболистов, огорчивших свою бывшую команду, стал Кулагин (23 очка), следом за ним идут Рейнольдс (17), Торопов (11), Хантер (10) и Жбанов (4).

Лидером среди баскетболистов, огорчивших свою бывшую команду, стал Кулагин - 23 очка

Способен ли УНИКС бодаться с фаворитами?

Матч с петербуржским клубом стал третьим для УНИКСа в текущем сезоне Единой лиги ВТБ и принес команде второе поражение. Проблемой казанцев было не только отсутствие лидера на площадке, но и игра на скоростях — в некоторых моментах оппоненты просто перебегали хозяев. Красноречиво об этом говорит статистика Омари Спеллмена, который продемонстрировал потрясающий рывок в третьей четверти матча (в целом - 24 очка, 7 подборов).

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович после игры признал, что его команда потеряла скорость и начала ошибаться в нападении, из-за чего и уступила сопернику.

«У них отличные игроки, которые переломили ход игры. У нас же не было свежести. Мы потеряли скорость, стали хуже играть в нападении. Нам не хватило сил, но, повторюсь, сегодня игроки оставили всех себя на площадке», - сказал наставник казанцев на послематчевой пресс-конференции.

Исходя из равного матча с «Зенитом» а также отсутствия ключевых исполнителей, можно сказать, что УНИКС может бороться с топовыми соперниками.

Велимир Перасович: «Нам не хватило сил, но сегодня игроки оставили всех себя на площадке»

Следующую игру «бело-зеленые» проведут 2 октября на выезде с красноярским «Енисеем». Казанские же болельщики увидят свою команду 12 октября — в этот день она примет саратовский «Автодор».

Фотографии © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»