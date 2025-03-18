«Не хватает рабочей силы, люди уходят производить беспилотники». Данис Зарипов о «ЗаряДе»

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Бывший игрок «Ак Барса», а ныне депутат Госсовета Республики Татарстан Данис Зарипов в интервью «ТИ-Спорту» прокомментировал состояние завода по производству клюшек в Набережных Челнах «ЗаряД».

По его словам, предприятие существует, но ему не хватает рабочей силы, поскольку люди идут туда, где выше зарплаты.

«Завод существует, он загружен практически максимально. Но загружен по причине того, что нам не хватает рабочей силы. На сегодняшний день эта нехватка присутствует в Набережных Челнах ни у одного предприятия, поскольку там очень много производств с разными уровнями заработной платы, и люди все равно стремятся к лучшим условиям. Уходят на предприятия, которые производят беспилотники, где зарплаты, соответственно, совсем другие. Когда предлагают в два-три раза больше, ни один человек не усидит», – сказал Зарипов.

Напомним, Данис Зарипов владеет 25% уставного капитала «ЗаряДа». Ранее появлялась информация, что в 2023 году предприятие получило убыток в размере 288 миллионов рублей. Годом ранее убыток составлял 46 миллионов. Суммарно же убыток «ЗаряДа» с начала деятельности достиг 582 миллионов рублей.