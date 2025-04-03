«Не хуже, чем в Казани»: Минниханов полюбовался красивым закатом в Худжанде

Раис Татарстана Рустам Минниханов осмотрел набережную у реки Сырдарья и полюбовался закатами в Худжане. Видео опубликовала руководитель его пресс-службы Лилия Галимова в своем телеграм-канале.

«Видели какой закат у нас сегодня в Казани? Вот в Худжане не хуже. После насыщенной деловой программы Рустам Минниханов посмотрел набережную у реки Сырдарья», - написала она в посте.

Ранее Галимова сообщала, что Минниханов померил давление на форуме «ЭНЕРГОПРОМ».

видео: телеграм-канал Лилии Галимовой