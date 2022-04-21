«Не хотите видеть мышей и крыс, не кормите голубей»: как в Казани избавляются от грызунов

Татарстанцы начали жаловаться на крыс и мышей. С приходом весны грызуны действительно активизировались и начали искать пропитание. Сотрудники Роспотребнадзора и исполкома решили обработать центр Казани – и жилые дома, и заброшенные здания. За тем, как это происходило, наблюдал «Татар-информ».

В Казани начали обрабатывать дома и территории рядом с ними от грызунов Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Много жалоб на крыс и мышей

В Казани начали обрабатывать дома и территории рядом с ними от грызунов.

«В последние две недели увеличилось количество обращений в Управление Роспотребнадзора по Татарстану на наличие грызунов как на объектах, так и на открытых территориях», – рассказала начальник отдела санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по РТ Луиза Борисова.

Роспотребнадзор отреагировал на эти обращения. Вместе с исполкомом Казани сотрудники санитарного ведомства организовали одномоментную обработку и подвалов домов, и открытых бесхозных территорий.

«Если обработку провести на объекте, грызуны побегут на территории. А если на открытой территории сделать обработку, и позже – на объектах, то они могут мигрировать на жилые объекты. Поэтому было решено для более эффективного проведения этих работ, чтобы максимально предотвратить расселение грызунов, в том числе в центре Казани, провести обработки одномоментно», – добавила Луиза Борисова.

Начать решили с самого сердца города – с улицы Баумана. Здесь достаточно много кафе и ресторанов, много исторических строений, в том числе и очень старых, есть полуразрушенные здания – мышам и крысам есть где жить.

Луиза Борисова: «В последние две недели увеличилось количество обращений в Управление Роспотребнадзора по Татарстану на наличие грызунов как на объектах, так и на открытых территориях» Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Как избавляются от грызунов в домах

Каждая Управляющая компания заключает договор с компанией, которая специализируется на истреблении грызунов. В доме №30 по улице Баумана, к примеру, отвечает за это частная служба дезинсекции «СанДезАрт».

Сегодня два сотрудника службы разложили в подвале здания приманки для грызунов с клеем и феромонами. На картонки разных размеров намазывают специальный клей, а в самую середину кладут вкусную приманку с названием «Крысиная смерть».

В каждом помещении подвала специалист раскладывала по две разные приманки – так эффективнее. Дезинсекторы аккуратно раскладывают их по укромным углам и на трубы.

На картонки намазывают специальный клей, а в самую середину кладут вкусную приманку с названием «Крысиная смерть» Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Спустя 30 дней сотрудники вновь придут на объект – если на приманках будут грызуны, следы их жизнедеятельности, сразу организовывается обработка.

«Приезжает другая бригада с ранцами-опрыскивателями и распыляют отраву в подвалах. Мониторинг дает нам возможность применять яды с умом. Просто так мы не раскладываем яд с пестицидами, только если обнаруживаются особи», – рассказала главный врач фирмы «СанДезАрт» Ильсия Рамазанова.

Житель дома №30 рассказал, что крыс и мышей у них не было давно, ведь в доме много кошек, которые их ловят. Дезинсекторы в свою очередь подтверждают, что в районах, где есть коты, приманки для крыс и мышей чаще всего остаются нетронутыми.

Ильсия Рамазанова: «Просто так мы не раскладываем яд с пестицидами, только если обнаруживаются особи» Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

«Заброшки» – рай для крыс и мышей

Дом по соседству с 30-м заброшен, собственника нет. Обработкой таких объектов занимаются сотрудники Дезинфекционной станции Казани.

Сотрудники муниципального учреждения на такие объекты выходят каждый месяц, с весны до осени. Список «заброшек» утверждает Роспотребнадзор, данные потом приходят на станцию.

«Республика Татарстан является эндемичной по геморрагической лихорадке с почечным синдромом. К Казани это тоже относится, поэтому на данной территории должны проходить ежемесячные профилактические мероприятия по истреблению грызунов», – объяснила врач-дезинфектолог отдела профилактической дезинфекции казанской станции Юлия Полянина.

Юлия Полянина: «Республика Татарстан является эндемичной по геморрагической лихорадке с почечным синдромом. К Казани это тоже относится» Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Сотрудницы дезстанции профессиональным взглядом сразу находят норки грызунов, туда кладут зерновую химическую приманку с родентицидным средством и плотно закрывают их. Эти препараты не опасны для человека.

Дезинфектолог объяснила, что в прошлом году эту территорию обрабатывали каждый месяц, сейчас крыс на ней не видно.

«Грызуны живут ближе к жилищу человека. Территории заброшенных зданий мало посещаемы людьми. Грызун выходит питаться в жилом секторе и возвращается на необитаемую для человека территорию, чтобы их не трогали, чтобы они вили гнезда и давали потомство», – объяснила Юлия Полянина.

Управляющие компании обязаны следить за тем, чтобы у грызунов не было возможности попасть в помещения Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

«Подкармливая птиц рядом с домами, вы кормите и грызунов»

Начальник отдела санитарной охраны территории республиканского Роспотребнадзора Луиза Борисова объяснила, что всегда после схода снега грызуны выходят из теплых убежищ на открытые территории и ищут еду в заведениях общепита и в жилых домах.

«Я бы хотела обратиться к жителям нашего города. Очень сердобольные люди прикармливают голубей, рассыпая хлеб на придомовых территориях, прикармливают домашних животных. Это все прекрасная кормовая база для грызунов. Жители кидают мусор не в сам контейнер, а около площадки складируют отходы. Не закрывают пищевые отходы, не выбрасывают их вовремя, это все приводит к созданию условий для размножения грызунов», – отметила Луиза Борисова.

Обработкой заброшенных зданий занимаются сотрудники дезинфекционной станции Казани Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Управляющие компании обязаны следить за тем, чтобы у грызунов не было возможности попасть в помещения, – в отмостках не должно быть щелей и отверстий, продухи должны иметь металлические ограждения.

Также важно вовремя вывозить мусор и обрабатывать контейнерную площадку.

Следующим объектом, на который поедут сотрудники казанской дезстанции, будет склон у Казанского кремля. Там, рассказали эксперты, тоже замечены норы мышей и крыс.