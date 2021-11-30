«Думала, дохожу, – не успела»: истории беременных из Covid-реанимации РКБ Татарстана

В реанимации Перинатального центра РКБ Татарстана корреспондент ИА «Татар-информ» собрала истории тяжелой борьбы с Covid-19 будущих мам, которые в самый долгожданный период жизни заразились коронавирусом. О болезни, о возможности видеть ребенка только на фотографиях и о страхах – в репортаже.

В «красную зону» в старом корпусе Перинатального центра РКБ госпитализируют самых тяжелых пациенток

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

В Республиканской клинической больнице Татарстана беременные с коронавирусом находятся в бывшем травмцентре, который еще в прошлом году принял на себя все функции временного инфекционного госпиталя. Там лежат будущие мамы, жизни которых вне смертельной опасности, так называемые стабильные пациентки.

Еще одна «красная» зона находится в крыле старого корпуса Перинатального центра РКБ, туда госпитализируют самых тяжелых пациенток или тех, кому нужно провести кесарево сечение. Там же находится родильный зал.

Заведующая акушерским отделением временного инфекционного госпиталя Светлана Губайдуллина провела корреспондентов ИА «Татар-информ» именно туда, где лежат самые тяжелые пациентки.

Коронавирус омрачил радость первых мгновений долгожданного материнства

Сразу после входа в «красную зону» с одной стороны – операционная, с другой – родзал.

В родзале на специальном кресле полусидит уставшая, но счастливая Эльвира – за два часа до нашего визита она родила долгожданную дочку.

«В среду у меня симптомы появились, в пятницу сюда уже положили. Я очень испугалась», – сказала женщина.

Спустя четыре дня после поступления в Перинатальный центр у девушки начались роды. А дальше – естественное рождение ребенка в «красной зоне».

Сразу после рождения младенца изолируют от больной мамы, чтобы не заразить его. Мамочки успевают лишь мельком рассмотреть своего малыша Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Все время, пока шли роды, рядом с Эльвирой была акушерка в полном защитном костюме. Несмотря на то что после родов прошло уже два часа, медработница до сих пор стояла рядом со счастливой мамой.

«Честно, не ожидала, что рожу. Думала, выздоровею от ковида, а потом уже буду рожать, а тут случились схватки»,­ – рассказала пациентка РКБ.

Из-за своего диагноза женщина сильно переживала. Уверена, не заразись она Covid-19, ей было бы в разы спокойнее.

Эльвире 31 год, она в первый раз стала мамой и с трудом верит, что все уже позади. По ее словам, коронавирус, без сомнений, омрачил радость первых мгновений материнства.

Сразу после рождения младенца изолируют от больной мамы, чтобы не заразить его. Мамочки успевают лишь мельком рассмотреть своего малыша, после из педиатрии им присылают фотографию их ребенка, но к груди младенца не приложишь, не приласкаешь. Второй раз увидеть ребенка удастся только после выписки из ВИГа.

Эльвира была на 39-й неделе беременности. Светлана Губайдуллина объяснила, что этой пациентке повезло, Covid-19 прошел у нее в легкой форме. Но случай Эльвиры, скорее, исключение из правил, констатировала акушер-гинеколог.

Сейчас в Республиканской клинической больнице Татарстана проходят лечение порядка 60 беременных женщин и тех, кто долечивается после недавнего рождения ребенка, но еще две недели назад их было почти втрое больше.

«Беременные женщины коронавирусом болеют по-разному. Есть пациентки, которые прививались, их единицы, которые попадают с положительным ПЦР, но они переносят болезнь в очень легкой форме, только легкие катаральные явления, небольшой ринит. Есть пациентки, которые крайне тяжело болеют», – отметила заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи, руководитель Перинатального центра РКБ Нигина Нигматулина.

Коронавирусная инфекция достаточно быстро прогрессирует в организме беременной Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Сама по себе беременность – отягощающий фактор течения коронавируса, у женщин в положении понижен иммунитет, и это норма.

«Коронавирусная инфекция достаточно быстро прогрессирует в организме беременной. При коронавирусной инфекции меняется свертывающая система крови в сторону образования тромбов, а для беременных крайне важный вопрос, чтобы нормально функционировали сосуды фетоплацентарного комплекса, поскольку это залог нормального внутриутробного развития малыша», – отметила глава Перинатального центра.

«Думала, дохожу последний месяц без прививки, – не доходила, заболела»

Пройдя через операционную, мы попадаем в большую реанимацию. Здесь врачи и медсестры ведут постоянный контроль за самыми тяжелыми пациентками.

Юлии Зосименко из Бугульмы повезло меньше, чем предыдущей героине. Врачи вынуждены были сделать ей кесарево сечение.

«Страшно, очень страшно. Поэтому надо все-таки прививаться. Я не прививалась» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

О том, что больна, женщина узнала 14 ноября. Первый ПЦР-тест оказался отрицательным, до последнего верила, что Covid-19 обойдет ее стороной. У Юлии была небольшая температура и отечность, кашля, насморка не наблюдалось. Но потом вдруг резко стало плохо, поднялась температура, начался кашель и насморк, и второй тест опасения подтвердил.

Легкие были поражены на четверть.

«Слава богу, с ребенком все хорошо», – сказала пациентка Перинатального центра.

20 ноября женщине провели кесарево сечение, на свет появилась здоровая девочка. Пациентка признается, что переживания и трудности длинной дороги из Бугульмы в РКБ с лихвой окупило осознание того, что дочка появилась на свет здоровой.

«Спасибо врачам! Все это так смешно кажется, когда это где-то там в стороне, а здесь попала – страшно, очень страшно. Поэтому надо все-таки прививаться. Я не прививалась. Когда забеременела, нельзя еще было делать прививку. А тут уж последний месяц – думала, дохожу, и не доходила», – рассказала женщина.

Сейчас уже лучше, но ПЦР-тест все равно показывает положительный результат. Выписываться Юлия не спешит. Она уверена, что нужно хорошенько подлечиться, ведь после возвращения домой нужно будет заниматься младенцем.

«Мне очень тут нравится, здесь персонал такой внимательный. Со всем помогают ­– молодцы», – отметила женщина.

Дочку, которая появилась на свет, как положено, сразу же отнесли в другое отделение. Юля не успела даже рассмотреть ее. Но из «чистой зоны» периодически присылают фотографии малышки.

«Так хочется дочку уже на руки хочется взять», – с грустью говорит женщина.

Светлана Губайдуллина: «Covid-19 очень коварный, потому что внешне все хорошо, женщина даже не задыхается. А процесс внутри идет очень объемный, внутреннее состояние очень тяжелое» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Светлана Губайдуллина рассказала, что дети от мам с коронавирусом рождаются здоровые, были лишь единичные случаи, когда ПЦР у младенца показывал положительный результат.

«Covid-19 очень коварный, потому что внешне все хорошо. Внешне женщина хорошая, даже не задыхается, а процесс внутри идет очень объемный, внутреннее состояние очень тяжелое. Из-за этого обманчивого состояния иногда беременные поздно приходят к врачам. Им кажется, была два дня температура, потом она прошла. Они не оценивают адекватно свое состояние», – отметила акушер-гинеколог.

За два дня состояние ухудшилось до реанимации

«Я не думала, что заболею. Никуда особо не ходила, муж у меня работает с людьми, общается с ними, он вакцинирован, он три дня почихал, походил слабенький, вот и всё», – рассказала 38-летняя Елена Улаева.

Она считает, что Covid-19 принес старший ребенок, ведь дети тоже являются переносчиками инфекции. А есть родители, которые, несмотря на свою болезнь, водят детей в сад и школу.

10 ноября Лена узнала, что больна коронавирусом. Пришел положительный ПЦР-тест. Неделю женщина лечилась дома под наблюдением терапевта, потом резко поднялась температура.

У беременных женщин довольно быстро поражаются легкие и формируется дыхательная недостаточность Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Ждать не стали, поехали в инфекционку, чтобы сделать КТ. Там сказали, если анализы плохие, то оставят, в другом случае отправят домой. Мы думали, что сделаем КТ и поедем, но нет. Они нас оставили и в тот же день в РКБ перевели», – отметила Елена.

Сначала беременную положили в травмцентр, то есть туда, где лежат стабильные пациентки. Но через два дня ее перевели в реанимацию.

Легкие были уже совсем плохие, температура не спадала. Заведующая акушерским отделением временного инфекционного госпиталя Светлана Губайдуллина рассказала, что сатурация у пациентки падала до 83% из 100 положенных.

Мужу о том, что ее перевели в отделение интенсивной терапии, Лена сказала спустя пять дней. И то не сказала, что в реанимацию, привыкла, говорит, справляться сама, да и пугать супруга не хотела.

«Потихоньку организм выкарабкивался, и девочки все помогали здесь. Столько разных лекарств», – отметила пациентка.

В Перинатальном центре за девушкой внимательно следил пульмонолог, этот врач всегда на посту в «красной зоне».

«Я переживала за свою судьбу, моему старшему ребенку 2,5 года. Всегда спал со мной, а сейчас один… Он совсем не спит. В первую очередь нужно не о себе думать, потому что мужа нельзя одного оставлять, семью нельзя оставлять, а еще маленький растет», – рассказала Елена.

Елена очень хочет домой и настроена на выписку. Еще два месяца ей ходить до родов, и очень не хочет она все это время провести на больничной койке.

Заместитель главного врача РКБ Нигина Нигматулина отметила, что у беременных женщин довольно быстро поражаются легкие и формируется дыхательная недостаточность. Таких женщин переводят на вспомогательную вентиляцию легких.

Нигина Нигматулина отметила, что очень тяжело переносят коронавирус женщины, которые прибегли к помощи ЭКО, и врачи пока не могут объяснить, почему Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Чем раньше беременная пациентка попадает в руки медиков с диагностированной коронавирусной инфекцией, тем больше возможностей и больше терапевтическое окно, когда мы можем воздействовать на этот вирус, используя современные препараты, которые позволят остановить прогрессию коронавирусной инфекции. Они эффективны только в самом начале заболевания. Когда запущен цитокиновый шторм, когда идет прогрессирующее поражение легких, эти препараты уже не работают», – отметила Нигина Нигматулина.

Врачи РКБ видят, что степень тяжести Covid-19 не зависит от срока беременности, а вот наличие бронхиальной астмы, лишнего веса, артериальной гипертензии серьезно отягощает болезнь.

Гинеколог добавила, что очень тяжело переносят коронавирус женщины, которые прибегли к помощи ЭКО. Врачи пока не могут объяснить, почему происходит именно так.

«Не хотелось потерять ребенка»

Еще одна пациентка реанимации Юля заболела 9 ноября, тогда она была на седьмом месяце беременности. После постановки диагноза она очень испугалась.

«Когда узнала диагноз, больше испугалась за ребенка. Столько уже носила, не хотелось его потерять…» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Я одна заболела из семьи, муж привитый, старший ребенок сейчас с бабушками», – рассказала 25-летняя пациентка.

Первый симптом – температура, с ней Юля пошла в больницу, там выявили поражение легких, чуть позже начал появляться кашель.

«Когда узнала диагноз, больше испугалась за ребенка. Столько уже носила, не хотелось его потерять…» – рассказала она.

Юле требовалась кислородная поддержка. Поражение легких было 20%.

Сейчас женщина чувствует себя гораздо лучше. Спустя больше двух недель, проведенных в РКБ, она настроена на выписку. Ей хочется спокойно доходить беременность и родить здорового ребенка.

«Спасибо врачам большое, очень мне помогают», – добавила Юля.

Первым делом после выписки Юля поедет домой к своей старшей трехлетней дочке, мечтает обнять и поцеловать ее.

Заведующая акушерским отделением временного инфекционного госпиталя констатирует, что в реанимации привитых беременных нет, все не вакцинированы. Это очень печалит врачей, ведь переносят болезнь женщины в положении очень тяжело.

Молодые мамы в течение долгих недель будут видеть своих новорожденных только с экранов смартфонов, дыша через кислородную маску Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Клиника новых штаммов изменилась. Долго остается отрицательный мазок, людей вводит в глубочайшее заблуждение. Они не лечатся. Получают этот отрицательный мазок и не лечатся, а время уходит», – рассказала Светлана Губайдуллина.

Несмотря на то что сейчас поток пациенток в РКБ несколько снизился, врачи, надеясь на лучшее, понимают, что многое зависит от сознательности жителей республики

«Самое страшное, что новые штаммы будут появляться, если наш народ не вакцинируется и если вирус будет циркулировать среди людей. Он мутирует только когда циркулирует больше полугода. Ему, чтобы смутировать, надо пройти через определенное количество людей», – отметила гинеколог.

Без вакцинации вирус будет цеплять самых незащищенных – пожилых, болеющих и, конечно, беременных женщин. Медики будут помогать появляться на свет младенцам в «красных зонах», порой забывая о своих собственных детях, которые ждут их после тяжелых смен дома… А молодые мамы в течение долгих недель будут видеть своих новорожденных только с экранов смартфонов, дыша через кислородную маску.