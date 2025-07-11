«Не хотели отпускать»: школьники сделали совместные фотографии с Рустамом Миннихановым
После встречи с победителями экологических олимпиад Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов оказался в центре внимания – школьники не отпускали его, пока каждый не сделал совместное фото. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем Телеграм-канале.
«Не сделал фото – считай, не было», – отметила Галимова, добавив, что каждый из школьников стремился запечатлеть момент общения с Раисом Татарстана.
Видео: Телеграм-канал Лилии Галимовой