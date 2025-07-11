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Общество 11 июля 2025 11:12

«Не хотели отпускать»: школьники сделали совместные фотографии с Рустамом Миннихановым

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«Не хотели отпускать»: школьники сделали совместные фотографии с Рустамом Миннихановым
Фото: скриншот видео

После встречи с победителями экологических олимпиад Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов оказался в центре внимания – школьники не отпускали его, пока каждый не сделал совместное фото. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем Телеграм-канале.

«Не сделал фото – считай, не было», – отметила Галимова, добавив, что каждый из школьников стремился запечатлеть момент общения с Раисом Татарстана.

Видео: Телеграм-канал Лилии Галимовой

#Рустам Минниханов #школьники
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