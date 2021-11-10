«Не хотел убивать, думал припугнуть»: челнинец об убийстве возлюбленного экс-супруги

Сегодня в Верховном суде Татарстана последнее слово сказал Алмаз Маликов, которого обвиняют в жестоком убийстве возлюбленного его бывшей жены.

По версии следствия, в сентябре 2020 года мужчина напал на свою экс-супругу и ее нового избранника прямо на улице. Он натравил на соперника собаку, повалил его на землю и зарубил топором. От многочисленных травм мужчина скончался на месте.

«Никто из вас не знает, что такое убийство и что толкает человека на это», – начал свою речь подсудимый.

Маликов заявил суду, что якобы не хотел убивать нового возлюбленного своей бывшей жены. По словам мужчины, появление нового молодого человека у его экс-супруги значительно осложнили его отношения с детьми: он уже не мог их видеть и участвовать в их воспитании так часто, как ему хотелось бы.

На этой почве у бывшей пары начали возникать многочисленные конфликты, которые с каждым разом проходили все острее. Однако, подчеркнул Маликов, убивать соперника он не собирался, хотел просто отомстить: разбить телефон или окно в машине, а произошедшая трагедия – несчастное стечение обстоятельств.

Отметим, что ранее в суде Айгуль Маликова, бывшая жена подсудимого, неоднократно заявляла, что никогда не была против общения детей с отцом. Девушка просила экс-супруга лишь об одном: заранее предупреждать о своих визитах и не забирать детей на ночь глядя.

Так или иначе, судебное разбирательство по этому резонансному делу подошло к финалу. Судья удалился в совещательную комнату, приговор будет вынесен уже сегодня.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что челнинец, зарубивший топором возлюбленного экс-супруги, был признан вменяемым.