«Не хотел, чтобы так вышло»: казанец убил коллегу из-за ревности к бывшей жене

Сегодня в Приволжском суде Казани огласили приговор казанцу Фариту Хисамову. Суд признал мужчину виновным в убийстве своего коллеги — сотрудника Республиканской клинической больницы Айдара Шайдуллина. Мотивом стала ревность к бывшей супруге.

На судебный процесс пришли родственники как подсудимого, так и убитого Айдара Шайдуллина. Было заметно, что потерпевшая сторона все еще тяжело воспринимает потерю близкого родственника.

«Он был хорошим человеком, отличным руководителем. Все произошло из-за зависти. Они работали вместе, сначала он [Фарит Хисамов] настроил коллектив против моего сына [Айдара Шайдуллина], а потом убил», – рассказала в беседе с корреспондентом «Татар-информа» мать убитого.

Фарит Хисамов Фото: © Кирилл Гумиров \ «Татар-информ»

По версии следствия, Фарит Хисамов, работавший в Республиканской клинической больнице, там же познакомился со своей будущей женой Региной. Девушка рассказала, что Хисамов услышал ее разговор о льготной ипотеке и предложил свою помощь. Пара поженилась, и после того как им одобрили льготную ипотеку, они купили квартиру. Регина утверждает, что их отношения были дружескими. Она также отмечает, что Хисамов хорошо относился к ее детям, но иногда у него случались вспышки неконтролируемой агрессии.

Со временем у девушки возникают романтические отношения с коллегой Айдаром Шайдуллиным, от которого она рожает ребенка. При этом ее муж Фарит Хисамов не возражал против этих отношений. Через некоторое время пара развелась.

Однажды на территории больницы, где он работал, Айдар Шайдуллин попадает под колеса автомобиля. За рулем авто находился бывший супруг Регины — Фарит Хисамов. По версии следствия, мужчина сделал это умышленно. После наезда, полагают следователи, Хисамов вышел из машины и нанес Шайдуллину шесть ударов кухонным ножом. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Во время заседания, когда Хисамов произносил свое последнее слово, он заявил, что сожалеет о произошедшем. «Мне очень жаль, что из-за моих действий все так получилось», — признался он.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

«Он отсидит и выйдет. А мой сын уже не вернется», – с горечью отметила в беседе с журналистом мать погибшего Айдара Шайдуллина.