«Не ходить по гусиным тропам»: Метшин поручил усилить чистку снега во дворах и парках

Районам Казани необходимо активизировать работу по уборке снега в казанских парках, а также в дворовых территориях жилых домов. Такое поручение во время делового понедельника озвучил мэр Казани Ильсур Метшин.

Он отметил, что нынешний зимний сезон проходит в условиях обильных снежных осадков. Поэтому работа по очистке улиц и дорог находится в приоритете у исполкома татарстанской столицы.

«Дороги первой и второй категории убираются нормально, нареканий не возникает. Вопрос дворов — есть дворы, где полностью убрано, они чистые и там есть диалог с жителями, они вовремя убирают машины (для чистки снега). Есть дворы, где такого диалога нет, и это работа глав районов, налаживание диалога со старшими по дворам и управляющими компаниями. Активней работайте с жителями, используя все доступные инструменты», — обратился Метшин к участникам совещания.

Он добавил, что в городе появляется все больше общественных пространств — парков и скверов. Они также нуждаются в повышенном внимании администраций районов по уборке снега.

«Там нужно не по гусиным тропам ходить, это тоже вопрос вашего внимания и Комитета благоустройства. Уборку снега прошу держать в приоритете в оставшиеся зимние месяцы», — заключил Ильсур Метшин.