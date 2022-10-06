«Не хочу хвастаться»: Эрдоган перечислил свои заслуги в переговорах с Путиным и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что только ему под силу вести переговоры с коллегами из России и Украины. Ни один другой лидер государства «похвастаться» этим не сможет, уверен он.

По словам Эрдогана, на завтра у него запланирован телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным. Информацию об этом подтвердили и в Кремле.

«Я не хочу хвастаться, но я являюсь единственным лидером, который может вести диалог как с господином Путиным, так и с [Президентом Украины Владимиром] Зеленским. Именно благодаря нашим усилиям произошел обмен военнопленными, некоторые из которых находятся у нас», — цитирует турецкого лидера ТАСС.

Кроме того, напомнил он, благодаря зерновому соглашению из украинских портов вывезено свыше 6 млн тонн продовольствия.