28 марта 2026 17:08

«Не хочу ворошить грязное белье»: тренер Каминский объяснил уход из биатлона

Фото от РИА Новости

Наставник российской сборной по биатлону Юрий Каминский в интервью «Матч ТВ» прокомментировал своё решение покинуть пост. Специалист отметил, что причин было много, но не стал вдаваться в подробности, пояснив: «Не хочу ворошить грязное белье».

Каминский возглавлял биатлонную команду с 2020 года. До этого он работал с лыжниками.

Напомним, 19 декабря 2025 года Международный союз биатлонистов (IBU) отказался ускорять рассмотрение арбитражного иска в Спортивном арбитражном суде по вопросу допуска российских спортсменов. В итоге ни один российский биатлонист не получил нейтрального статуса, не смог выступить на турнирах под эгидой IBU и не отобрался на Олимпиаду.

Российские спортсмены отстранены от международных стартов Международной федерацией лыжного спорта (FIS) с марта 2022 года. 21 октября 2025 года FIS вновь проголосовала против допуска россиян даже в нейтральном статусе. После этого Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд и выиграла дело.

Жителям РТ рекомендуют скачать официальное приложение МЧС России

Зиннур Хуснияр: Печатная продукция для татарских детей должна быть высочайшего качества

