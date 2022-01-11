«Не хочу уродов комментировать»: тренер Жулин высказался о небинарном фигуристе из США

Тренер по фигурному катанию, двукратных призер Олимпийских игр Александр Жулин оскорбил американского фигуриста Тимоти Ледюка, который станет первым небинарным спортсменом на Олимпиаде в Пекине.

Тимоти Ледюк открыто отказывается определять себя мужчиной или женщиной. При этом, он выступит в соревнованиях олимпийского турнира по фигурному катанию в спортивных парах вместе с Эшли Кейн.

«В какой он категории будет выступать — в мужчинах или женщинах? В паре с женщиной? Сам же он как мужчина, выходит. И изначально он мужчиной был, получается. Как я к этому отношусь? Ой, да не хочу я этих уродов комментировать, не хочу, не хочу», — цитирует Жулина «ВсёПроСпорт».