«Не хочется 10–15 лет прокататься без кубков»: новичок «Ак Барса» Соколов

Фото: ak-bars.ru

Нападающий Егор Соколов, совсем недавно пополнивший состав казанского «Ак Барса», провел первую тренировку с новой командой и поделился впечатлениями от перехода в преддверии домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора».

Встреча на «Татнефть Арене» начнется сегодня в 19:30 по местному времени.

В комментарии хоккеист признался, что обмен не стал для него полной неожиданностью, однако до последнего момента он не был уверен, что сделка состоится.

«Догадывался, что он будет, но не верил до конца, пока он не произошел. Рад, что случился этот обмен. Вчера прилетел в Казань, сегодня уже работаю с командой. Многих ребят знаю, команда хорошая, очень дружная. Все знают, что с Гришей Денисенко играли вместе на МЧМ. Чувствую себя комфортно. Тренеры показали некоторые моменты системы, сказали, чтобы просто выходил и играл по своим инстинктам», — рассказал Соколов пресс-службе клуба.

Отвечая на вопрос о серьезных амбициях казанского клуба, форвард подчеркнул, что именно такие задачи его привлекают.

Он не скрывает, что внимательно следил за прошлым плей-офф и помнит обидное поражение «Ак Барса» в финале.

«Это классно. Смотрел плей-офф прошлого сезона, обидно, что «Ак Барс» проиграл в финале. Знаю, что стоят большие задачи. Как хоккеист я стремлюсь к победам, не хочется 10-15 лет прокататься без кубков. Большие задачи, большие амбиции – рад оказаться в таком клубе», — заявил новичок.

Не обошлось и без традиционного хоккейного юмора. По словам Соколова, на утренней раскатке партнеры уже успели его немного подколоть, и такая атмосфера ему по душе.

«Немного было. Анвар Рафаилович меня представил, я этого не расслышал, а все парни начали поднимать руки, как будто новый игрок – это они. Люблю обстановку, когда подшучивают, да и сам – ходячий позитив», — добавил Соколов.

Матч с «Трактором» станет для Егора первым в новой футболке.