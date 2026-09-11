«Не хобби, а идентичность»: как Валиевой пережить депрессию и потерю «нейтралки»

Осень не успела наступить, а новостей вокруг уроженки Казани, главной звезды татарстанского спорта, фигуристки Камилы Валиевой с каждым днем все больше. Накануне, некоторые издания сообщили - спортсменка в депрессии из-за отзыва нейтрального статуса. Как ей это преодолеть - разбирается «ТИ-Спорт».





Фото: Ольга Тимохова / fsrussia.ru

В чем проблемы Валиевой?

Знаете, чем больше я пишу про Валиеву, тем чаще задаюсь одним простым вопросом - да сколько можно? Сколько можно издеваться над девчонкой. Ей в конце апреля исполнилось всего 20 лет, а она уже испытала столько, что хватило бы на целый оскароносный фильм.

Только вдумайтесь, уже была та самая пекинская Олимпиада, тот самый прокат, когда от нее ждали ответа журналисты всего мира. Минимум адекватной публичной защиты от тренерского штаба, глупые швейцарские, на спех придуманные, версии про дедушку и таблетки. Все это Камила испытывает с 16 лет. Невероятный прессинг.

Теперь же, когда она наконец-то «задышала» полной грудью и возобновила карьеру, и даже смогла получить нейтральный статус, снова вмешалась политика. Как вы знаете, киевский режим обратился к ISU с просьбой отозвать нейтральный статус у российской спортсменки. И что вы думаете, международная федерация, используя опцию «на побегушках», конечно, эту историю провернула.

Камила Валиева Фото: fsrussia.ru

Причина - дескать, Валиева тренируется в школе Татьяны Навки, которая является супругой пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова. А он в свою очередь находится под санкциями. Поэтому в ISU не нашли ничего лучше, чем просто «заблокировать» 20-летнюю Валиеву и лишить ее нейтрального статуса. Бред со стороны западных функционеров, да и только.

У Камилы реально депрессия?

Но это мы все смотрели на ситуацию с точки зрения юридической. А теперь давайте взглянем с психологической. Я бы даже сказал эмоциональной. Накануне, нас немного потрясла новость от «Mash на спорте» - они вышли с красноречивым заголовком: «Валиева впала в депрессию из-за отзыва нейтрального статуса». Верим ли мы этому

Как по мне - двояко. Можно не верить - ведь Камила очень сильна духом, целеустремленная и все такое. Но есть же и обратная сторона медали - как сказал поэт: «Сильные люди ломаются тихо». Смотрите выше по тексту - все то, что она пережила, все то, что она знает (явно больше, чем выносится в СМИ), все это очень сильно бьет. По самолюбию, по надеждам.

А Валиева - девушка. Молодая девушка. Перефразируя классика: «Надежды девушек питают». И, как кажется, Камила здесь не исключение. И когда тебе раз за разом ставят «шлагбаум», тут любой, даже олимпийский чемпион, сломается.

Но хорошо, что с фигуристкой правильные люди. И это как раз вторая часть новости «Mash на спорте» - речь о ее молодом человеке, хоккеисте Никите Нестерове. Он, вероятно, должен сыграть ключевую роль в том, чтобы Камила не ушла в еще большее эмоциональное пике (если оно таковое сейчас действительно есть).

Что говорят пcихологи?

Для того, чтобы лучше разобраться в ситуации «ТИ-Спорт» обратился за помощью к спортивному психологу с многолетним стажем Иванне Швецовой. Специалист отмечает, что важно понимать, что «информация о депрессии у Валиевой исходит из анонимных источников, и диагноз не подтвержден».

Она подчеркивает, что часто депрессией называют совсем другие состояния. И Иванна не стала бы ставить диагнозы на основании новостей из Telegram-каналов или каких-либо еще немедицинских источников. А тем более, не пообщавшись с самой спортсменкой. Ведь ни сама Валиева, ни ее окружение об этой проблеме публично не заявляли.

Швецова согласилась прокомментировать ситуацию с профессиональной точки зрения, опираясь на общеизвестные факты и психологию спорта:

«Безусловно, новость об отзыве нейтрального статуса может стать серьезным ударом для любого спортсмена. Особенно если учесть тот факт, что Валиева не так давно вернулась в спорт после дисквалификации, и новый запрет стал для неё крайне болезненным. И, с точки зрения психологии, её реакция абсолютно нормальная и предсказуемая для спортсмена высокого уровня в подобной ситуации.

Для профессионального атлета спорт — это не хобби, а смысл жизни, идентичность и карьера. Внезапное лишение возможности соревноваться воспринимается как потеря цели, статуса, привычного уклада и будущего. Психологическая реакция на такую утрату может включать стадии, схожие с переживанием горя: шок, отрицание, гнев, торг, депрессию и, в конечном счёте, принятие.

В бытовом понимании это состояние часто называют депрессией, но в клиническом понимании это острая реакция на сильный стресс. Она может выражаться в подавленности, апатии, потере мотивации — это эмоции, которые могут быть очень интенсивными, мучительными. Но, повторюсь, это нормальная реакция на тяжёлую ситуацию», - сказал Швецова «ТИ-Спорту».

Иванна предполагает, что помимо очевидной несправедливости (с точки зрения Валиевой), ситуация для Камилы усугубляется несколькими факторами:

Первое - возраст. Хоть спортсмены и взрослеют раньше, все-таки в 20 лет психика ещё продолжает формироваться, а способность справляться с трудными ситуациями может быть ниже, чем у более опытных спортсменов.

Второе - публичность. Все происходит на глазах у миллионов людей, что добавляет колоссальное давление.

Третье - повторяемость. Это уже не первый тяжелый удар в ее карьере (допинговый скандал, дисквалификация). Такая «серия потерь» истощает психологические ресурсы.

Спортивный психолог подытоживает, говоря, что все, что происходит сейчас с Камилой, — это не слабость, а закономерная реакция сильного человека, столкнувшегося с почти безвыходным положением.

«Сейчас ей как никогда нужна поддержка — от коллег, болельщиков и всех, кто неравнодушен. А от СМИ — уважение к ее чувствам и личным границам», - подчеркнула Швецова в разговоре с «ТИ-Спортом».

Похожего мнения придерживается и другой спортивный психолог, фитнес-эксперт Элина Бахарева:



«Для атлета высших достижений возможность реализовывать себя на льду - это не просто часть жизни, это ключевая часть личности. Вынужденная пауза в карьере у Камилы Валиевой действительно создает серьезную психологическую нагрузку, потому что спортсмены по своей природе перфекционисты, привыкшие преодолевать себя ради победы. Для Камилы принципиально важно отстаивать свою правоту, чтобы вернуть себе право выступать и двигаться дальше. Выигрывать!

Потому что спортсмены не готовы останавливаться. Профессиональные спортсмены-это личности с колоссальным внутренним ресурсом и силой. Какой бы ни был эмоциональный кризис или сложное испытание для человека такого уровня - не тупик, а точка переосмысления, точка личностного роста. Главное в этой ситуации - сместить фокус с чувства вины, если оно есть, на принятие опыта. Уверена, что закаленный характер и поддержка помогут нашей спортсменке трансформировать эти трудности в мощный импульс для новых идей, проектов и будущих побед», – сказала Бахарева в разговоре с «ТИ-Спортом».

Хотелось пожелать только одного - чтобы этот ад несправедливости для Валиевой как можно скорее закончился. Ведь должна же быть справедливость. Не может самая талантливая фигуристка века в нашей стране завершать международную карьеру на такой ноте.