«Не выстояли 9 секунд»: Анвар Гатияиулин подвел итог матча с «Металлургом»

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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин ответил на вопросы журналистов после домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (2:3 Б), в котором казанцы уступили в серии буллитов, пропустив за девять секунд до конца основного времени.

«Понравилась игра в формате "5 на 5" в зоне атаки: взаимодействие, взаимопонимание, количество созданных моментов. В игре без шайбы много накрывали, но двух заброшенных шайб не хватило для победы – не выстояли 9 секунд. Нашим болельщикам спасибо за поддержку», — приводит слова Гатиятулина корреспондент «ТИ-Спорта».

Отвечая на вопрос о том, чего не хватило в концовке и не сказалась ли усталость от четырёх домашних матчей подряд, специалист отметил прогресс команды, но указал на проблемные зоны.

«Видно, что добавили во многих компонентах, взаимопонимание стало намного лучше. Но есть моменты, в которых ещё нужно прибавлять. Это выход из зоны из-под давления, игра в большинстве пока требует наладки. При этом играли с желанием, с азартом», — пояснил тренер.

Гатиятулин также прокомментировал решение доверить буллит Егору Соколову, которое стало неожиданным для многих.

«Мы как команда должны проходить разные ситуации, смотреть на ребят, как каждый реагирует. Дали возможность ему реализовать бросок. Мы знаем, что у нас есть и другие ребята, будем смотреть. Процесс идёт, движется вперёд. Будем смотреть в том числе, как игроки реагируют на фоне усталости», — объяснил он.

На вопрос о возможном нововведении КХЛ, при котором буллиты могут проводиться до начала матча, Гатиятулин ответил осторожно: «Сложно с ходу сказать. Такая идея многое переворачивает в структуре хоккейных матчей, которая вырабатывалась десятилетиями. Сейчас тяжело ответить, какие нюансы это может затронуть».

Отдельное внимание было уделено игре защитника Митчелла Миллера, который допустил ошибку в большинстве.

«Все мы знаем, что Митч из тех игроков, которым нужно забить гол. Мы разговариваем практически ежедневно. Говорим, что голы никуда не денутся. Отмечу, что в прошлом сезоне он сделал большой шаг вперёд в плане ответственности», — подчеркнул тренер. Он также опроверг предположение, что нынешняя ситуация повторяет прошлогоднюю: «Нет, это разные ситуации. Понятно его желание ярко сыграть в атаке, но он всё прекрасно понимает и играет рационально. Ему самому здесь не нужно спешить. Он уже всем доказал, что мастер и многое умеет. Это в том числе и наша работа – чтобы он играл с холодной головой».

Гатиятулин объяснил, почему пока не использует Егора Соколова в одном звене с Григорием Денисенко, несмотря на их совместный опыт на молодёжном чемпионате мира.

«Я уже говорил, что мы только второй матч проводим в этих сочетаниях. За один матч невозможно определить потенциал или сыгранность игроков. Поэтому оставили прежние сочетания. Сегодня взаимодействовали уже намного лучше, движение было лучше, острых моментов создали достаточно. Да, мы знаем, что они с Гришей вместе играли на молодёжном чемпионате мира. Но это было давно. Хотя где-то в уме мы этот вариант держим», — сказал он.

Говоря о реализации большинства, тренер отметил, что спецбригады создаются практически с нуля. «Мы практически с чистого листа создали бригады большинства. Здесь нужно понимать, что это не просто набор имён. Мы смотрим, каким функционалом он обладает на каждой позиции. Смотрим, анализируем, есть мысли по другим сочетаниям. Возможно, что-то ещё попробуем в других сочетаниях», — добавил Гатиятулин.

Комментируя адаптацию новичка Кевина Хейса, тренер призвал набраться терпения. «Уже на первой тренировке мы увидели, что Кевин – большой мастер. Но у него очень давно не было стабильной игровой практики, поэтому здесь всем нужно набраться терпения. Видна динамика по сравнению с первым матчем, он будет прибавлять. Делает много хороших, правильных вещей. А вопрос исполнения – дело времени», — отметил он.

Также Гатиятулин прокомментировал отсутствие очков у Александра Хмелевски, который является самым высокооплачиваемым игроком команды. «Мы на этом не зацикливаемся. Нет задачи, чтобы какой-то конкретный игрок обязательно набрал очки или побил свои личные рекорды. В первую очередь важна командная игра, чтобы команда набирала очки. Ищем сочетания, баланс звеньев. Если наладится игра тройки и командная игра в целом, соответственно, придут и очки. Прошлый сезон это показал. Здесь очень многое зависит от тренерского штаба, но многое зависит и от самого игрока. И речь не только о Саше, это касается каждого», — пояснил тренер.

Отвечая на вопрос об Алексее Пустозёрове, который не попадает в состав три матча подряд, Гатиятулин заявил: «Травмы нет. Алексей готовится вместе с командой. Вы знаете наш принцип определения состава, я его не раз озвучивал».

Сравнивая нынешнюю команду с той, что играла против «Металлурга» в полуфинале прошлого сезона, тренер подчеркнул масштаб изменений. «Сейчас начало сезона, команда сильно обновилась. Тогда, возможно, оставалось докрутить какие-то детали. Сейчас изменения в команде большие. Нужна сыгранность, нам нужно понять, какие сочетания будут наиболее эффективными. Повторюсь, движение вперёд есть. Нам важно понять команду, а эти игры дают много информации. Впереди много аналитической работы. Будем смотреть, за счёт чего, за счёт каких козырей мы будем побеждать», — сказал Гатиятулин.

Он также подтвердил, что Егор Соколов способен добавить команде в силовой игре: «Да. Он силовой игрок, не избегает единоборств, смело идёт на обострение. Думаю, ему вполне по силам прибавлять, так же, как и всем ребятам».

В завершение тренер прокомментировал эффектный сэйв вратаря Тимура Билялова во втором периоде. «Эффектный сэйв. Наверное, где-то из старой школы. Мы знаем, что Тимур обладает многими качествами, мы в него верим и не удивлены», — заключил Гатиятулин.