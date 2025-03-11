«Не вымогали, а пришли забрать свое»: в Казани за выбивание долгов судят граждан Египта

На скамье подсудимых в Казани оказались пятеро граждан Египта, которые достаточно суровыми методами выбивали долги у своего соотечественника. О египетских разборках в столице Татарстана – в репортаже «Татар-информа» из зала суда.





Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Обвинение – абсурд, они пришли забрать свое»

В Приволжском суде Казани сегодня стартовал процесс над пятерыми гражданами Египта, которых обвиняют в вымогательстве у соотечественника. На скамье подсудимых:

Абделазиз Мохамед Яхия Мохамед Атта;

Абусевилам Ахмед Махмуд Ахмед Мохамед;

Мохамед Мохамед Халед Абулфатх Абделазиз;

Саид Керолес Экрам Мазоз;

Эллабани Мохамед Махмуд Шаабан Авад.

Трое из них – студенты Чебоксарского филиала Московского политехнического университета, еще двое учились в Казани. Из них только двое хорошо понимают русский и говорят на нем, поэтому на заседании присутствовал переводчик.

По версии следствия, в декабре 2023 года в Казани к ныне подсудимым обратился земляк с просьбой помочь выбить долг у его знакомого, не вернувшего 500 тыс. рублей.

Компания пришла к соотечественнику домой и потребовала передать им 800 тыс. рублей. На протяжении двух дней, по версии следствия, граждане Египта наносили соотечественнику побои и угрожали ему убийством. Происходящее они снимали на камеру мобильного телефона и отправляли записи его родственникам.

Родственники мужчины отправили вымогателям 295 тыс. рублей в иностранной валюте. После этого злоумышленники и потерпевший уехали в деревню Куюки Пестречинского района, где их и обнаружили сотрудники правоохранительных органов.

Адвокаты подсудимых настаивали на том, что мерой пресечения для молодых людей должен быть домашний арест или подписка о невыезде.

«Обвинение – абсурд, у пострадавшего были долги, и подсудимые пришли забрать свое», – заявил один из них.

Однако суд постановил продлить содержание под стражей до июля 2025 года.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Мы сидим в тюрьме, а должник отдыхает в Италии»

«Татар-информу» удалось выяснить более подробную картину событий по версии потерпевшего Ислама. Его представитель Владислав Семенов рассказал нам, что Ислам взял полмиллиона рублей в долг у своего друга Омара, с которым снимал квартиру.

«Не знаю, как это случилось позже, но Омар и был организатором выбивания долгов. Он сказал ребятам из Чебоксар, что не может получить долг от Ислама. Один из них привлек к выбиванию еще двоих казанских ребят. Через какое-то время они все вместе приехали к Исламу и начали его бить, снимать видео и требовать деньги. Потом ребята из Чебоксар вызвали полицию, потому что заметили, что казанские «жестят». Тогда всех задержали», – рассказал он.

При этом Омара и Ислама депортировали из России за просроченные визы, то есть пострадавший по делу даже не находится в России. Почему к ответственности не привлекли Омара, Семенов не знает.

«Позже Ислам связался со мной, своим представителем в России, и рассказал, что хочет примириться с Саидом Керолесом, Эллабани Мохамедом и Абделазизом Мохамедом – якобы он их оговорил и претензий к ним не имеет. Двое оставшихся подсудимых задели его слишком сильно, и их он не простил», – добавил он.

Во время заседания по продлению меры пресечения дали высказаться и подсудимым. Все они как один заявили, что они не преступники, а просто хотят доучиться в России и жить дальше. Эллабани Мохамед сообщил, что Ислам не уважал законы в России и у него не было визы.

«Он мошенник, украл у нас деньги. Он жил в России нелегально, поэтому его выдворили. Нас сейчас тут судят, а он отдыхает в Италии», – сказал он.

Саид Керолес также заявил о полной невиновности группы и попросил отпустить его к жене и ребенку.

«Никто из нас не совершал это преступление. У меня есть супруга и ребенок, я хочу к ним, скрываться я не собираюсь. Я законопослошный гражданин, уважаю законы и хочу жить здесь дальше, я учился на четвертом курсе. У меня жена на 8-м месяце беременности, я не видел ее все это время», – рассказал он.

На следующем заседании подсудимым зачитают государственное обвинение.