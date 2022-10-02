«Увольняйте Леню из клуба!»: «Рубин» провалил ключевой матч, фанаты требуют крови тренера

Центральный матч 12-го тура Первой лиги «Рубин» – «Арсенал» должен был стать для Леонида Слуцкого спасительной пилюлей. Победа в игре с основным конкурентом могла раз и навсегда отбросить все вопросы и сомнения, касаемо целесообразности его нахождении в клубе. Однако, все случилось с точностью до наоборот. Подробнее – в материале «ТИ-Спорт».

«Призывы фанатов? Они имеют право на такую реакцию»

«Увольняйте Леню из клуба!». Фанаты «Рубина» в самом конце проигранного матча против «Арсенала» (1:2), кажется, впервые выразили коллективное мнение, по происходящему внутри команды. В кричалке, которую фанаты продолжали скандировать чуть ли не до самого финального свистка, речь само собой шла о призыве уволить с поста главного тренера Леонида Слуцкого.

О возможной отставке наставника в разные периоды времени писали журналисты, говорили болельщики, рассказывали эксперты, но кто-кто, а фанаты озвучивать свою официальную позицию по этому поводу не торопились. Примечательно, что до этого момента тренер и южный сектор находились в обоюдно нейтральных отношениях, и даже по итогам неудачного прошлого сезона Слуцкий получал от фанатов слова поддержки, когда перед решающим матчем на вылет с «Уфой» те прибыли на разговор с командой на базу клуба. Но вот теперь не выдержали нервы и у них.

«Призывы фанатов? Они правы и имеют право на такую реакцию. Здесь даже говорить нечего», – сказал Слуцкий на послематчевой пресс-конференции.

Сам наставник, кажется, подобному раскладу особо не удивился. Оно и понятно, ведь для Слуцкого такое отношение со стороны активных болельщиков не ново. Многие, наверняка, помнят, как Леонида Викторовича в 2016 году «провожали» фанаты ЦСКА, но не все знают о том, что с определенной ложкой дегтя тренер уходил и из «Халла» с «Витессом». Помимо выкриков с трибун специалисту доставалось еще и в интернете, где европейские болельщики массово запускали хэштег #SlutskyOut с требованием назначить нового главного тренера.

Такое резкое отношение к наставнику со стороны болельщиков разных клубов отнюдь не означает, что он является каким-либо отрицательным персонажем. Просто иногда нужно уметь вовремя уйти. Видимо, Слуцкий таким умением не обладает. В этом и кроется корень всех проблем «Рубина» на старте сезона.

«Не желаю общаться с такими людьми»

Но если сам главный тренер после игры отреагировал на данную ситуацию сдержанно, то не очень корректно и довольно странно себя повел экс-капитан команды Илья Самошников.

«Фанаты – это те люди, которые должны поддерживать команду и помогать ей даже в сложной ситуации. А когда такая ситуация и происходят такие выкрики неподобающие в сторону нас и главного тренера… Я негативно отношусь к такому и не желаю общаться с такими людьми», – заявил Самошников.

И мало того, что защитник заявил, что после выкриков с трибун больше не хочет общаться с фанатами, так еще и выдал абсолютно нелогичный спич а-ля Андрей Аршавин после Евро–2012.

«Ожидания от «Рубина»? На этот вопрос про ожидания уже отвечал один человек. Не буду его повторять. Почему должны быть какие-то ожидания, почему кто-то должен что-то ожидать. Мы живём сегодняшним днём, а не тем, что я через два года получу «Золотой мяч». Поэтому не буду говорить об ожиданиях, никто ничего не ожидал. Все всегда настраиваются на следующую игру, говорить, что мы не настраиваемся на Ульяновск, а настраиваемся дальше, нельзя», – сказал защитник.

Что хотел этим сказать Самошников на самом деле, остается только догадываться. Но исходя из последней фразы, по его мнению болельщики «Рубина», видимо, не имеют права ожидать от клуба с миллиардным бюджетом обратного выхода в Премьер-лигу. И, кстати, не сам ли клуб перед стартом сезона запустил слоган «Вернёмся вместе», создав эти самые ожидания?

«Про первый тайм даже говорить нечего»

Но если все так будет продолжаться и дальше, то слоган придется переименовывать на более сдержанный. Например, «Останемся вместе» или «Не вылетим вместе». С той игрой, что «Рубин» показал в матче с «Арсеналом» ближе, конечно, к первому, но нельзя исключать и второго.

Ноль ударов в створ и ни одной даже близко опасной атаки за весь первый тайм с процентом владения более 50 процентов. Али Аднан и Александр Мартынович в этот день, наверняка, выбили свою сезонную норму по количеству бестолковых коротких передач, а Олег Кононов, как бы это жестко не звучало, деклассировал Леонида Слуцкого. Объяснить, что было в первой половине игры не смог даже сам тренер казанцев. «Про первый тайм даже говорить нечего», – сказал Слуцкий.

Во втором тайме «Рубин», конечно, благодаря шквалу навесов, забил один мяч, создал моментов на два гола и будь чуть удачливее, смог бы даже зацепить счастливую ничейку. Но все это прямо скажем, результат отхода назад «Арсенала», а не сверхдавления «Рубина».

«Почему так много навесов? Здесь очень многое зависит от соперника. Я уже сказал, что про первый тайм даже уже говорить нечего. А во втором тайме, когда они встали в глубокий низкий блок, можно было сколько угодно комбинировать в середине, но это будет неэффективно», – заявил Слуцкий.

Ульяновск – Хабаровск. Дальше-больше

Далее «Рубину» будет только тяжелее. В середине недели команда сыграет кубковый матч в Ульяновске с местной «Волгой», а на выходных отправится в гости в Хабаровск к старому-доброму Роману Шаронову. Дальневосточники под руководством легенды «Рубина» после неудачного старта приблизились к лидирующей группе и не проигрывают уже девять матчей.

Напомним, лишь, что Слуцкий в декабре 2019 года пришел в «Рубин» как раз на место Шаронова. Так что 9 октября у Романа Сергеевича появится прекрасная возможность отдать коллеге своеобразный должок и замкнуть круг.