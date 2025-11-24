«Не вязать я уже не могу»: нижнекамка три года изготавливает теплые носки для бойцов СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Более 300 пар теплых носков связала жительница Нижнекамска Рамзия Мустафина. Все эти изделия она передает солдатам, находящимся на СВО. Этому благому делу она посвящает все свободное время. Вот уже три года пенсионерка активно сотрудничает с волонтерами и поддерживает наших военнослужащих. «В их руках будущее нашей страны, переживаем, ждем», – говорит она.

Рамзия Мустафина заканчивает вязать очередную партию теплых носков. В ноябре исполнилось ровно три года, как нижнекамка начала помогать нашим бойцам. «Лишь бы ножки в тепле были у наших мальчишек там, чтобы не нуждались, чтобы не было такого, что не хватает», – говорит она. И добавляет: «Это самое малое, чем могу помочь».

Вязать носки для солдат предложила ее сестренка Розалия Козлова. С тех пор домашнее производство теплых изделий у сестер не прекращается. Как рассказывает Рамзия Мустафина, в выходные дни у нее получается связать одну пару носочков. А в 93-м саду, где она работает охранником, пенсионерка помогает еще и плести маскировочные сети.

«В свободное время в тихий час там девчонки вяжут, есть время – подходят вяжут. Ну я вот тоже между обходами. Вот 47 сетей уже отправили, начиная с этого года», – отмечает она.

За три года Рамзия Мустафина связала более 300 пар носков для солдат. Очередная партия, а это 10 пар, уже практически готова. Их она снова передаст волонтерам – они же помогают ей с пряжей.

«Носки готовые забирают и сразу пряжу. Сказали, вот еще есть упаковка. Сказала, оставьте для меня. Не вязать я уже не могу», – улыбается она.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

