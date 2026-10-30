«Не вводим данные от руки»: цифра упростила работу реанимации роддома в Казани

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Сегодня в перинатальном центре Городской клинической больницы №7 им. М.Н. Садыкова Казани цифровые технологии активно внедряются в работу реанимации. Они помогают медицинскому персоналу получать данные с оборудования в режиме реального времени, сокращать объем ручного заполнения документов и уделять больше внимания пациентам.

«Операционные и реанимации – это самые оснащенные подразделения больницы. Тут больше всего техники. И именно чаще всего они остаются без цифрового контура. Показатели с мониторов врачи и медсестры во многих больницах страны до сих пор заполняют руками и тратят на это много времени вместо того, чтобы работать с пациентами», – объяснил технический директор бизнес-направления «Программно-аппаратные решения» ИТ-холдинга Т1 Алексей Изосимов.

В перинатальном центре используется отечественная цифровая система «РАИСа», которая объединяет медицинское оборудование в единую информационную среду. Она автоматически собирает и передает данные с мониторов пациентов и наркозно-дыхательных аппаратов, помогая врачам оперативно оценивать состояние пациентов и фиксировать показатели во время медицинских процедур.

«РАИСа – полностью российское решение, входит в реестр российского ПО Минцифры. Мы – резиденты Сколково. Зарубежные аналоги есть, но они не учитывают специфику отечественной медицины. И то, что мы начали позже, дало нам преимущество: мы делали систему на самых современных технологиях, в отличие от тех, кто начал 10-15 лет назад и был вынужден перестраиваться», – объяснил генеральный директор «КваттроЛаб», разработчика системы, Алексей Берёзкин.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Алексей Изосимов из Т1 добавляет технические детали. Пилот запустили в этом году, за два месяца провели аудит медицинского оборудования, посмотрели, какие аппараты будут интегрированы, провели аудит ИТ-инфраструктуры, подключили, обучили персонал. Появились стационарные рабочие места для врачей и медсестер.

Заведующий отделением анестезиологии и реанимации №6 перинатального центра Ренас Аббазов работал с системой непосредственно. По его словам, среднему медперсоналу теперь не нужно собирать информацию с кардиомонитора, с аппарата ИВЛ и переписывать в ручном режиме.

«Сейчас вся информация автоматически собирается в наркозную карту. Отображается давление, пульс, сатурация, ЭКГ, вся информация с аппарата ИВЛ. Облегчается работа не только реаниматолога в операционной, но и заведующего отделением», – отметил он.

Ренас Аббазов наглядно показал журналистам работу РАИСа. На стене в коридоре операционного блока находится экран. Планируемые, текущие и прошедшие операции подсвечены разными цветами. Если какая-то операционная загружена, операцию одним кликом можно перенести в другую, отметил врач.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Открыв информацию по конкретной операции, можно увидеть все нужные данные: давление, сатурацию, пульс, препараты, которые вводились или будут вводиться. Шкалы риска анестезии и операционного риска считаются автоматически.

«Если у пациента аллергия на какой-то препарат и мы хотим его назначить, система предупредит, что этот препарат назначить нельзя. Вот в этом большой плюс. Самое главное ведь для нас – безопасность пациента. Если мы уже сутки отработали или работаем ночью, она нам в помощь», – сказал Аббазов.

«Вся информация автоматически перетекает в наше рабочее место. Мы от руки никаких данных не вводим. Все данные уже в документе, который остается только распечатать и в нем расписаться. Мы освободили где-то 50% времени, убрав ручной ввод и ушли от 10-11 бумажных журналов», – объяснил Ренас Аббазов.

Проект, который был реализован в ГКБ №7 всего за два месяца, вполне можно масштабировать на всю республику, отмечают в седьмой горбольнице. Алексей Изосимов добавил: если внедрение пойдет и в районных больницах, можно создать ситуационный центр по реанимации и анестезиологии. Когда в районной больнице не хватает специалистов, в сложных случаях уже внештатные специалисты в ситуационном центре могут сопровождать операцию и помогать врачам на месте.