«Не все хотят»: в Челнах пытаются вернуть бездомных к нормальной жизни

В Набережных Челнах подняли проблему, которую сложно решить формальными мерами. На аппаратном совещании прозвучала тема бродяжничества, в которой все упирается не только в социальную поддержку, но и в человеческий выбор. С докладом выступила помощник уполномоченного по правам человека в РТ Ольга Силаичева.

Она напомнила, что человек может оказаться на улице по множеству причин: переезд, ссоры с родственниками, потеря работы. И не всегда хватает сил и ресурсов, чтобы справиться с бедой самостоятельно. Но государство обязано помогать – независимо от того, как человек оказался в уязвимом положении.

Силаичева привела реальные истории, когда система поддержки сработала. Например, в июне прошлого года в службу 112 поступил звонок – женщина-инвалид осталась без крыши над головой после смерти близкого человека. Дом, в котором она жила, ей не принадлежал. Благодаря слаженной работе служб ее временно устроили в центр социальной адаптации «Перекресток».

Другой случай – мужчина, исключенный из дома инвалидов из-за алкогольной зависимости. Ему помогли устроиться охранником на стройку коттеджного поселка. Там он получил не только работу, но и жилье.

Есть и обратные примеры, когда люди отказываются от помощи. Один из таких – известный челнинцам бездомный по имени Григорий. Его не раз замечали у входа в один из продуктовых магазинов. Он сидел там даже зимой, в мороз. Историю Григория активно обсуждали в соцсетях. Ему предлагали место в центре «Перекресток», но он отказался.

«С ним мы встречались неоднократно. Ему было предложено устройство, но он от него отказался», – констатировала Силаичева.

Мэр Автограда Наиль Магдеев подчеркнул, что подобные ситуации требуют деликатного подхода. Ведь речь идет не просто о бездомных, а о конкретных людях с судьбами, проблемами и порой тяжелым прошлым.

«Вы услышали ряд фактов, когда город предоставляет возможность вернуться к нормальной жизни, но человек сам выбирает свою судьбу и от этих услуг отказывается», – отметил он.

По словам мэра, задача города – создавать условия и протягивать руку помощи. А вот принять ее или нет – решение за каждым.