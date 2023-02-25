«Не все сразу»: Байден высказался о возможностях возвращения Крыма под контроль Киева

Киев должен сам решить, чем заканчивать конфликт с Россией, однако у него не получится сразу захватить Крым. Об этом Президент США Джо Байден сказал в интервью каналу ABC, передает РИА Новости.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что солдаты ВСУ были отправлены за границу для подготовки к нападению на российский полуостров.

«Мы не станем диктовать им, каким быть конечному результату», — заявил Джо Байден.

На вопрос о перспективах возвращения Киевом Крыма он ответил, что «может представить обстоятельства, при которых этому будет предшествовать переходный период».

«Не все сразу», — резюмировал американский лидер.