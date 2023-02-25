©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Не все сразу»: Байден высказался о возможностях возвращения Крыма под контроль Киева
Киев должен сам решить, чем заканчивать конфликт с Россией, однако у него не получится сразу захватить Крым. Об этом Президент США Джо Байден сказал в интервью каналу ABC, передает РИА Новости.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что солдаты ВСУ были отправлены за границу для подготовки к нападению на российский полуостров.
«Мы не станем диктовать им, каким быть конечному результату», — заявил Джо Байден.
На вопрос о перспективах возвращения Киевом Крыма он ответил, что «может представить обстоятельства, при которых этому будет предшествовать переходный период».
«Не все сразу», — резюмировал американский лидер.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»