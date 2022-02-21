«Не все регионы имеют ВТП, сравнимый с одной Казанью»: Казгордума подвела итоги 2021 года

Каким оказался итоговый бюджет татарстанской столицы в прошлом году, сколько городских дворов благоустроили по программе «Наш двор», где появились новые детсады и школы и каковы планы развития на 2022 год – этим и другим темам была посвящена прошедшая итоговая сессия Казгордумы. Подробности в материале ИА «Татар-информ».

Участниками нынешнего заседания помимо депутатов городского парламента стали народные избранники от Татарстана в Госдуме, члены Кабмина РТ, а также мэр Казани Ильсур Метшин и Президент Татарстана Рустам Минниханов. На входе в казанскую Ратушу всех встречала процедура термометрии и уже традиционные маски и антисептики.

С основным докладом перед участниками выступил мэр Казани Ильсур Метшин. В небольшом (около получаса) выступлении он рассказал обо всех ключевых векторах развития татарстанской столицы. В первую очередь речь зашла про экономику и бюджет.

В Ратуше состоялась итоговая сессия Казгордумы Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«В 2021 году промпроизводство Казани выросло на 8,4%»

В прошлом году исполнение муниципального бюджета татарстанской столицы по доходам составило почти 38 млрд рублей. Это на 9,8 млрд рублей выше изначально запланированных показателей, сообщил Ильсур Метшин.

Он отметил, что по итогам 2021 года городская экономика показала стабильные результаты. Так, индекс промышленного производства татарстанской столицы составил 108,4% к показателям 2020 года.

«Выросли объемы производства, отгружено продукции на 579 млрд рублей, или 135% к 2020 году. Также выросли объемы строительства (118% к 2020 году) и платных услуг населению (плюс 8,9%)», — привел данные Метшин.

Он добавил, что на высоком уровне удалось сохранить приток инвестиций в основной капитал: за девять месяцев прошлого года они составили более 126 млрд рублей, это 119% к цифрам 2020 года.

«Безработица сократилась до 0,73%, численность официально зарегистрированных безработных снизилась почти в четыре раза», — заключил Ильсур Метшин.

«Численность малых и средних предприятий в Казани выросла на 3,8 тыс.»

По итогам 2021 года количество действующих в татарстанской столице малых и средних предприятий выросло на 3,8 тыс., продолжил свой доклад мэр Казани.

Он отметил, что городские власти при поддержке республики смогли реализовать обширную программу антикризисных мер в условиях пандемии. Они позволили поддержать предпринимателей столицы и доказали свою эффективность, поэтому их действие пролонгируют и на 2022 год.

«Благодаря данным мерам в условиях кризиса численность малых и средних предприятий в Казани не только не сократилась, но и показала рост на 3,8 тыс.— до 78,5 тыс.», — отметил Метшин.

Он добавил, что рост показала и численность самозанятых. Их количество в Казани выросло с 32,6 тыс. до почти 58 тыс. человек.

С основным докладом перед участниками выступил мэр Казани Ильсур Метшин Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Продолжительность жизни казанцев достигла 76,3 года»

Переходя от темы экономики к социальным вопросам, Метшин зафиксировал внимание на таком ключевом показателе социально-экономического развития, как демография. Показатель продолжительности жизни казанцев в прошлом году достиг 76,3 года. Это заметно превышает заложенные в планах уровни, заявил градоначальник.

Говоря о демографии, он напомнил, что Казань является единственной столицей ПФО, которая продолжает лидировать по рождаемости, несмотря на «демографическую яму» 1990-х.

«В 2021 году школьников было 158 тыс. — на 11 тыс. больше, чем в 2020 году. По прогнозам, через пять лет их число вырастет на 30% и превысит уровень в 200 тыс.», — сказал Метшин.

Мэр добавил, что в детских садах в настоящее время воспитываются 78 тыс. маленьких горожан.

«Сегодня продолжительность жизни казанцев достигла 76,3 года. При этом в рамках Стратегии развития Казани она прогнозировалась на уровне 76 лет только к 2030 году. Почти 53% жителей регулярно занимаются физкультурой и спортом», — заключил Метшин.

«За пятилетку в Казани построили 34 новых детских сада»

Одной из важных тем доклада стало образование, в том числе его дошкольная сфера. За прошедшие пять лет для жителей татарстанской столицы создали 34 новых детских сада на 7,5 тыс. мест. Из них в 2021 году были построены восемь детских садов. Такие данные привел Ильсур Метшин.

«В прошлом году в Казани построено восемь детских садов. Таким образом, за пять лет в городе построены 34 новых детских сада более чем на 7,5 тыс. мест. Отремонтирован еще 51 садик», — рассказал участникам сессии казанский градоначальник.

За прошедшие пять лет для жителей татарстанской столицы создали 34 новых детских сада на 7,5 тыс. мест Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Метшин добавил, что за этот же период было построено 12 новых школ для 15 тыс. учеников. Из них в прошлом году были открыты три новых образовательных учреждения.

«Отремонтированные и построенные школы оснащены всем необходимым — предметными кабинетами, актовыми и спортивными залами, бассейнами. Созданы условия для организации здорового питания детей: сегодня 82% школьников получают сбалансированное горячее питание. В 113 школах обустроены современные школьные рестораны, идет переформатирование работы оставшихся столовых», — отметил Ильсур Метшин.

В заключение он добавил, что внимание властей города и республики к образованию уже дает свои плоды. Так, средние баллы ЕГЭ по русскому языку, математике, химии и английскому языку превышают средние показатели по стране. Выросло число стобалльников: в 2021 году их было 125 вместо 98 в 2020 году.

«В Казани ввели рекордные 1,25 млн «квадратов» жилья»

Другой ключевой раздел доклада градоначальника был посвящен развитию городской инфраструктуры и рынку жилья. Росту строительства в Казани не смогла помешать даже пандемия. Несмотря на ковидные сложности, в 2021 году татарстанская столица вышла на рекордные показатели по вводу жилья: они превысили 1,25 млн квадратных метров.

«За 2021 год введен рекордный за всю историю тысячелетней Казани объем жилья — 1 млн 253 тыс. квадратных метров. За последние пять лет построено, в том числе по президентской программе соципотеки, почти 4 млн 760 тыс. квадратных метров жилья», — отметил казанский градоначальник.

По словам Метшина, с начала реализации программы капремонта в Казани отремонтировано более 3,5 тыс. многоквартирных домов, в которых проживают более 836,5 тыс. человек. В прошлом году работы проведены в 293 домах.

Продолжилась реализация уникального и беспрецедентного по масштабам республиканского проекта «Наш двор» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«По программе “Наш двор” в 2021 году благоустроили 430 казанских дворов»

Продолжилась реализация уникального и беспрецедентного по масштабам республиканского проекта «Наш двор». В татарстанской столице по итогам 2021 года отремонтировали 430 дворовых территорий в рамках этой президентской программы, доложил Ильсур Метшин.

«По президентской программе „Наш двор“ отремонтировано 430 дворов на площади 637 тыс. квадратных метров. За два года реализации данной программы благоустроено 890 дворов, улучшения коснулись более 200 тыс. казанцев», — сообщил Метшин.

Он добавил, что в прошлом году были отремонтированы 167 казанских улиц протяженностью 115 км и общей площадью 1,3 млн квадратных метров. Кроме того, в прошлом году стартовала реализация нескольких значимых для города дорожных проектов. Создана первая очередь дороги-дублера Горьковского шоссе, проектируется второй участок до трассы М7 с выходом в районе моста через Волгу. Также началось проектирование расширения самого Горьковского шоссе.

«Началось и строительство Вознесенского тракта. Его протяженность составит 12 километров, это будет шестиполосная дорога — по три полосы в каждом направлении. Реализуется стратегически важный для Казани проект Большого Казанского кольца», — отметил Ильсур Метшин.

В прошлом году в Казани проделана обширная работа в направлении озеленения Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

В 2021 году в Казани высадили свыше 26 тыс. деревьев и 13 тыс. кустарников

Продолжая тему благоустройства, мэр Казани рассказал об экологической составляющей этого процесса. В прошлом году в Казани проделана обширная работа в направлении озеленения. Были высажены более 26 тыс. деревьев и 13 тыс. кустарников.

По словам Метшина, в целом сейчас по Казани высажено почти 550 тыс. деревьев. Эта цифра превышает число городских автомобилей (460 тыс. машин). Для сравнения он напомнил показатели 2011 года, когда стартовала программа «Зеленый рекорд». Тогда число деревьев в Казани составляло около 200 тыс. штук, а количество автомобилей было на уровне 300 тыс.

«Кроме того, за последние 10 лет высажено более 50 млн цветов — в среднем по 5 млн цветов в год», — отметил Метшин.

Он добавил, что одним из ключевых пунктов в направлении экологии является рекультивация мусорных свалок. Также в Казани в прошлом году обновили 40 единиц автобусов, переведя их на газомоторное топливо с улучшенными экохарактеристиками.

В прошлом году особое внимание властей Казани было сосредоточено на повышении доступности городской среды для людей с ограничениями по здоровью Фото: ИА «Татар-информ»

Социальные проекты: инклюзивная городская среда и ответственное отношение к животным

В завершение доклада Ильсур Метшин обратил внимание присутствующих на несколько направлений социальной политики, формирующих образ современного мегаполиса. Речь зашла про инклюзивную среду для людей с ОВЗ и ответственное отношение горожан к домашним питомцам.

В прошлом году особое внимание властей Казани было сосредоточено на повышении доступности городской среды для людей с ограничениями по здоровью, подчеркнул мэр.

«Под эгидой „Доброй Казани“ особое внимание уделено теме доступности городской среды для людей с ограниченными возможностями и созданию инклюзивных условий для обучения и развития», — отметил градоначальник.

Он добавил, что новой формой поддержки стала программа «Социальная няня» для помощи мамам, на попечении которых находятся дети с ОВЗ. В Казани растет количество инклюзивных школ, детских садов, повышается доступность социальных объектов.

«В 2021 году было принято решение о создании первого городского коворкинга для благотворительных фондов, волонтеров и горожан, вовлеченных в добрые дела», — заключил Ильсур Метшин.

Другой значимый момент доклада: борьба с бесхозными животными через повышение ответственности людей. За период с июля по октябрь 2021 года в Казани бесплатно стерилизовали более 300 домашних животных. Эта работа проводится по программе, инициированной городскими властями. Метшин подчеркнул, что решение проблемы бездомных животных является обязательным для дальнейшего успешного развития современного мегаполиса.

«В числе первоочередных мер была организована бесплатная выездная стерилизация домашних животных. Еженедельно с июля по октябрь в поселки города выезжал мобильный пункт, было прооперировано более 300 животных. В парках были проведены выставки-фестивали собак из приюта, 38 из них нашли новых хозяев», — рассказал Метшин.

Он добавил, что в учебной программе казанских школ также появился тематический курс, посвященный ответственности при заведении домашнего животного. Детям, их родителям и учителям в рамках этой инициативы была создана возможность для подготовки проектов по обращению с животными.

«Представители мэрии Казани вместе с коллегами из Госсовета РТ активно включились в работу над профильным законопроектом, который рассматривается Госдумой РФ», — резюмировал Ильсур Метшин.

За период с июля по октябрь 2021 года в Казани бесплатно стерилизовали более 300 домашних животных Фото: ИА «Татар-информ»

Про дефицит социальной инфраструктуры: «Казань находит возможность для комплексной застройки»

После окончания основного доклада Ильсур Метшин предложил всем желающим задать ему вопросы. Депутат от фракции КПРФ Динара Халимдарова отметила, что руководство города уделяет большое внимание инфраструктуре Казани, повышению качества жизни горожан, однако социальная инфраструктура очень чувствительна к росту населения.

«Чем большее количество жителей живет в Казани, тем существенней возрастает нагрузка на социальную инфраструктуру, требуется ее модернизация, строительство новых объектов», — отметила парламентарий.

По ее мнению, ввод жилых домов опережает строительство детских садов и школ. «Как муниципальные власти планируют решать вопрос с дефицитом социальной инфраструктуры? И будут ли учтены ошибки предыдущих лет при комплексном развитии территории города?» — обратилась она к мэру.

Ильсур Метшин подчеркнул, что вопросы комплексной застройки решаются в диалоге с бизнесом, в данном случае — с представителями стройиндустрии. Проектом планировки обычно бывает четко определено место строительства школы, детсада или поликлиники. «Это такие же наши казанцы, которые, во-первых, несут ответственность перед своими коллективами и перед завтрашним днем. Договоренности они свои выполняют. Это люди, которые на строительном рынке более 10 и 20 лет», — отметил мэр.

По словам спикера, если в 2005 году в Азино были переполненные школы и детские сады, а молодежные клубы располагались в подъездах и подвалах домов, то в настоящее время жилой комплекс «Салават Купере» строится со школами, бассейнами, поликлиниками, детским садом, сквером и даже с отделом полиции.

«Казань находит возможность комплексной застройки», — резюмировал мэр.

«Мы живем в рынке, социалистический строй закончился»

Еще один вопрос мэру касался закрытия Казанского хлебозавода №3 в Вахитовском районе. С просьбой высказать мнение по поводу сложившейся ситуации к градоначальнику обратился депутат от КПРФ Альмир Алеев.

В итоге объединение хлебозавода №3 и БКК было приостановлено из-за социальной напряженности Фото: ИА «Татар-информ»

«Насколько мне известно из СМИ, хлебозавод продолжает работу. Кроме эмоций должны работать законы рынка. Люди не должны оставаться без рабочих мест, должны быть трудоустроены. Я сейчас говорю не конкретно о третьем хлебозаводе, но мы живем в рынке, социалистический строй закончился, когда партия командовала всем. У нас открываются новые предприятия, мы очень нуждаемся в новых рабочих руках», — отметил мэр.

В конце января стало известно, что холдинг «Ак Барс» решил объединить свои предприятия — БКК и хлебозавод №3. Однако позже на сайте общественных петиций появилось обращение к Президенту России Владимиру Путину с просьбой не закрывать Казанский хлебозавод №3. В итоге объединение хлебозавода №3 и БКК было приостановлено из-за социальной напряженности.

Детские сады Казани оборудуют скоростным интернетом

Одними итогами сессия не ограничилась: казанский градоначальник прямо в ходе дискуссии ставил новые задачи на будущее. Так, в Год цифровизации детские сады в Казани оборудуют скоростным интернетом.

Соответствующий вопрос мэру задал депутат Казгордумы Руслан Дуженков, отметив, что нынешнее поколение с раннего возраста осваивает смартфоны и планшеты, а это означает, что детям необходимо дать качественный контент с использованием цифровых технологий.

По словам парламентария, все школы подключены к оптико-волоконной сети, а детсады и учреждения допобразования не имеют устойчивого подключения к интернету. Помимо прочего, скоростной интернет влияет на обеспечение безопасности — это связано с подключением видеокамер.

«Для меня это тоже было новостью, что наши детские сады не имеют скоростного интернета, а это прежде всего действительно вопросы безопасности. Также сейчас очень много образовательных технологий, связанных с интернетом, — отметил мэр Казани. — Поэтому мы с нашими коллегами из „Таттелекома“ и Айратом Ринатовичем (Айрат Хайруллин — министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ, — прим. Т-и) этот вопрос будем обсуждать. В Год цифровизации нам сам бог велел этот вопрос решить», — резюмировал Ильсур Метшин.

В Год цифровизации детские сады в Казани оборудуют скоростным интернетом Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Минниханов: «Если мы не будем системно решать проблему пригородов, будет сложно»

В завершение сессии слово взял Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он дал оценку по всем основным направлениям развития столицы и указал на «болевые точки», решение которых должно быть в приоритете. По словам Президента РТ, вопросы развития Казани необходимо решать комплексно, учитывая строительство дорог, создание рабочих мест и социальной инфраструктуры. Учесть все эти факторы должен помочь созданный в Татарстане Институт пространственного развития.

«Проблема пригорода всегда была. Сейчас она выросла, потому что вводится огромное количество жилья, мы говорим о Казанской агломерации... Мы совершили огромное количество ошибок, не рассматривая все эти программы в комплексе. Институт пространственного развития нам очень нужен. Хотя мы и опоздали, но этот институт должен заработать: где транспортная схема, производственные точки. Вы посмотрите, каким образом идет перемещение людей? Утром все едут в Казань, а после работы обратно. Если мы не будем системно решать эти задачи, будет очень сложно», — обратил внимание Минниханов.

Президент Татарстана признал, что при развитии пригородов Казани были сделаны просчеты, в том числе по строительству образовательных учреждений.

«В целом по стране сейчас идет разговор по поводу строительства школ. Мы уже 10 лет назад начали решать эту проблему, но конца пока нет. По детским садикам тоже сложная задача. Но это не означает, что мы этими вопросами не будем заниматься. Конечно же, будем. Главное — мы четко понимаем, куда нужно двигаться», — подчеркнул руководитель республики.

Рустам Минниханов дал оценку по всем основным направлениям развития столицы и указал на «болевые точки», решение которых должно быть в приоритете Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Нужно обратить внимание на проблему низких зарплат»

Другой вопрос, который поднял Рустам Минниханов, – уровень зарплат. Местные власти должны обращать внимание на низкие доходы граждан. Эти вопросы также должны находиться в поле зрения руководства мэрии Казани и городских депутатов, подчеркнул Президент республики.

«Сегодня в Казани средняя зарплата более 55 тыс. рублей, в республике — 43,4 тыс. рублей. В то же время доходы значительного количества граждан остаются низкими. По итогам III квартала прошлого года 314 предприятий Казани выплачивали заработную плату ниже МРОТ — 12,7 тыс. рублей. Более 52 тыс. казанцев имеют месячный доход ниже прожиточного минимума. Уважаемые депутаты, это ваши избиратели. Может быть, некоторые получают доход по-другому, но это тоже несправедливо. Все должно быть прозрачно. Я бы попросил, Ильсур Раисович, на эти вопросы обращать внимание», — обратился к мэру Казани Рустам Минниханов.

«Наибольшее количество обращений граждан — по вопросам ЖКХ»

Еще один момент, на котором остановился Президент Татарстана, — своевременная уборка снега. В этом году в республике и Казани выпало большое количество снега, и первоочередная задача стоит в очистке крупных магистралей. Тем не менее не стоит забывать и про дворовые территории, на уборку которых поступает очень много жалоб, сообщил Рустам Минниханов.

В этом году в республике и Казани выпало большое количество снега, и первоочередная задача стоит в очистке крупных магистралей Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Жилищно-коммунальные вопросы — здесь наибольшее количество обращений граждан. В Казани жители в основном жалуются на качество коммунальных услуг и на платежи. Мы не можем не обратить на эти вопросы внимание. На вопросы благоустройства, вопросы содержания. Год оказался очень снежный, но жителю нужно куда-то доехать. Вопрос, что нужно в первую очередь почистить трассы, его не волнует. Тем не менее это нужно принимать, это пока наша недоработка», — сказал Минниханов.

«Нужно посмотреть, какие регионы имеют ВТП, сравнимый с Казанью»

Помимо замечаний Рустам Минниханов также отметил и достижения татарстанской столицы. Не каждый регион России сегодня имеет такой валовый территориальный продукт, как одна столица Татарстана. Но самое ценное в том, что в структуре ВТП большую долю имеет малый и средний бизнес.

«Валовой территориальный продукт города составляет более 1 трлн рублей. Нужно посмотреть, сколько субъектов имеют эту цифру. Это работа наших товаропроизводителей, работа нашей экономики. Городские предприятия, как „Казаньоргсинтез“, Авиационный завод, Вертолетный завод, „Нэфис Косметикс“, „Казанькомпрессормаш“, и ряд других предприятий — это основа экономики, рабочие места, это доходы», — сказал Минниханов.

Президент Татарстана похвалил мэрию Казани за поддержку малого и среднего бизнеса.

«Если по республике эта цифра составляет в валовом продукте 25,5%, то в Казани — почти 40%. Это очень системная и нужная работа. Я уверен, что и дальше эти вопросы должны быть приоритетными. Потенциал города очень большой», — заключил руководитель республики.

По итогам 2021 года Казань показала устойчивое развитие и хорошую динамику по всем основным направлениям Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Видна положительная динамика по многим направлениям развития Казани»

По итогам 2021 года Казань показала устойчивое развитие и хорошую динамику по всем основным направлениям. Конечная цель этой работы — рост качества жизни горожан. Такое мнение по итогам прошедшей сессии Казгордумы журналистам ИА «Татар-информ» озвучила заместитель главы муниципального образования Казани Евгения Лодвигова.

Она отметила, что 2021 год для города был непростым — продолжающаяся пандемия внесла свои коррективы и ограничения во все сферы жизни. Несмотря на это, Казани удалось продемонстрировать стабильное и уверенное развитие.

«Доклад мэра на этой сессии был четким и лаконичным, при этом он отразил в себе все сферы жизни города. Видна положительная динамика по многим направлениям», — подчеркнула Лодвигова.

Она обратила внимание, что выступления участников нынешней итоговой сессии Казгордумы во многом носили нестандартный характер. Это позволило обсудить ключевые направления предстоящей работы в формате живого диалога.

«И по ТОСам (территориальное общественное самоуправление) интересный доклад был, или, например, блогер, который говорил о необходимости работы в соцсетях. Поэтому в целом впечатление от прошедшей сессии положительное. Особенно с учетом оценки Президента РТ, критики практически не было в наш адрес. Я думаю, это свидетельствует о том, что мы ведем работу в правильном направлении на благо наших жителей», — резюмировала Евгения Лодвигова.