«Не все готовы на это смотреть»: в «Татмедиа» открылась выставка фото с Донбасса

Михаил Захаров и Светлана Белова (в центре)

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня на первом этаже в здании «Татмедиа» открылась выставка фотографа «Татар-информа» Михаила Захарова. Вместе с редактором отдела происшествий Светланой Беловой, он не так давно вернулся из зоны СВО. Побывав в Лисичанске и соседних поселках, он сделал серию уникальных снимков.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На снимках – реалии современного Лисичанска: разрушенные здания, неразорвавшиеся снаряды и изрешеченные пулями и осколками стены домов. Фотографу удалось передать настроения жителей городов и поселков, которые, несмотря на ежедневные тяготы и лишения, не потеряли веры в лучшее и желания жить.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я рассчитывал снять гораздо больше, но там слишком много ограничений на съемку. Откровенно, и люди не хотят сниматься, и военные, да и фотографировать во многих местах опасно», – поделился Михаил Захаров.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Снимать военных строго настрого запрещено. Заснять удалось только сопровождающего, который и вел по безопасному маршруту журналистов и священника. Батюшку выделить из обычных военных практически невозможно – он также в форме, без привычной бороды. Выдает в нем служителя церкви лишь надпись «Поп» на каске.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Следующий снимок на выставке – израненный осколками от снарядов храм. Удивительно, но в почти полностью разрушенной после обстрелов обители практически невредимыми остались образы Святых Петра и Павла, выполненные на стене мозаикой.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Фотографии задевают самые глубокие струны души… На снимке – испачканная в саже и грязи кукла, забытая какой-то девочкой в разрушенном доме. Следующее фото – дом, в котором застрял снаряд. Картина кажется нереалистичной, будто придуманной каким-то писателем-фантастом. Еще меньше верится в то, что в этом здании продолжают жить люди. По словам Михаила Захарова, многие квартиры остались практически не тронуты – на полках лежат украшения, в шкафах посуда и хрусталь, на подоконниках горшки с цветами. Кажется, что еще минута и вернутся хозяева…

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Основная съемка велась совсем близко от линии фронта – мирную и военную жизнь разделяют какие-то 6 км. Несмотря на это, люди продолжают здесь жить.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Помню, когда мы уехали, я через несколько дней узнал, что туда, где мы останавливались, был прилет, погиб гражданский», – вспоминает Захаров.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Следующий снимок – Вечный огонь в Лисичанске, возле которого лежат цветы. Для полуразрушенного Донбасса, этот огонь – будто символ будущей Победы и возращения к мирной жизни.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Дальше – еще несколько снимков: раздача горячей еды на улицах города, женщина, которая тянет за собой тележку, наполненную бутылками с водой.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

А вот волонтер Мария Ефремова, которая задремала в обнимку с серой кошкой. Невольно бросаются в глаза лица людей, стоящих в очереди за гуманитарной помощью. Усталые взгляды, многие прячут лица от камеры. Но в их взгляде нет ни намека на злость или враждебность. Скорее наоборот – еле заметные улыбки будто говорят, что все будет хорошо.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Они живы! Да и скоро весна. Вот они и улыбаются», - добавляет Михаил.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Михаил привез в Лисичанск большой пакет корма для животных. Коты – давняя и большая любовь фотографа. Поэтому практически в каждом репортаже Захарова, вне зависимости от темы, можно встретить кошку. Коллеги часто шутят, что наличие кошки в фотогалерее уже стало авторским стилем фотографа.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Выставка будет работать ближайшие несколько дней. Как отметил Михаил, многие, кто побывал в зоне СВО, хотят поделиться впечатлениями, историями. Но вот слушать и смотреть – готов не каждый.