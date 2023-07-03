«Не все было сделано правильно»: Минниханов заявил об ошибках в застройке центра Казани

Международный форум «РЕБУС» собрал около 2 тыс. человек – архитекторов, представителей органов власти из различных регионов России, а также Беларуси, Китая и Турции

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы должны сохранить в первозданном виде исторические памятники архитектуры»

Международный форум «РЕБУС» собрал около 2 тыс. человек – архитекторов, представителей органов власти из различных регионов России, а также Беларуси, Китая и Турции. Площадкой для проведения форума был выбран IT-парк имени Башира Рамеева.

Перед началом пленарной сессии Раис Татарстана Рустам Минниханов осмотрел выставку, на которой были представлены новые идеи, технические решения и строительные материалы, предлагаемые для использования на исторических территориях.

Перед началом пленарной сессии Раис Татарстана Рустам Минниханов осмотрел выставку Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы должны сохранить максимально в первозданном виде уникальные исторические памятники архитектуры, грамотно интегрировать это наследие в общегородскую среду. Мероприятие не случайно проходит в Казани. Столица Татарстана имеет успешный опыт развития центра», – заявил в видеообращении к участникам вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Еще одно видеоприветствие направил вице-мэр города Ханчжоу Китайской Народной Республики Сан Сюдонг. Он подчеркнул, что у Казани и Ханчжоу богатое историческое и культурное наследие.

«Надеюсь, что форум и наша крепкая дружба будут содействовать дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству в области охраны и использования архитектурных памятников», – добавил вице-мэр китайского города.

Марат Хуснуллин: «Мы должны сохранить максимально в первозданном виде уникальные исторические памятники архитектуры, грамотно интегрировать это наследие в общегородскую среду» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Инвестиции в исторический город – долговременные»

Рустам Минниханов отметил, что и власти и инвесторы при строительстве в историческом центре должны соблюдать баланс: чтобы застройка была полезной для жителей, гармонично вписывалась в архитектуру и в то же время была экономически оправдана.

«Безусловно, инвестиции в исторический центр города – долговременные. Важно профессионально проговорить про механизмы государственно-частного партнерства, новые подходы к развитию территорий и выработать эффективное решение», – сказал Раис Татарстана.

По его словам, у исторических территорий высокий потенциал и важно содействовать его развитию. Это один из приоритетов государственной культурной политики республики.

Минниханов напомнил, что в Татарстане находятся три объекта культурного наследия ЮНЕСКО, 11 исторических поселений регионального и два – федерального значения. Всего в Татарстане поставлено на охрану более 1,1 тыс. объектов культурного наследия.

«Мы планомерно работаем над их развитием: ведем исследования, утверждаем нужную градостроительную документацию и под моим руководством работают специальные межведомственные комиссии по рассмотрению проектов застройки в городах», – рассказал руководитель республики.

Он добавил, что Правительство РТ видит комплексный эффект от вложений в исторические центры городов, а также в реставрацию и благоустройство общественных пространств. Растет не только комфорт жителей республики, но и популярность Татарстана у туристов – регион посещают около 4 млн человек в год.

Минниханов напомнил, что в Татарстане находятся три объекта культурного наследия ЮНЕСКО, 11 исторических поселений регионального и два – федерального значения Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Не всё, что было сделано, сделано правильно»

Возвращаясь к теме исторического центра Казани, Минниханов отметил, что у исторических центров большая инвестиционная привлекательность, но нужна системная организация работы.

«Сказать, что мы сразу к этому пришли, наверное, будет неправильно. Всё начиналось не очень радужно. Дама, которая стоит слева (помощник Раиса РТ Олеся Балтусова, — прим. Т-и), была в серьезной оппозиции к нам и достаточно нас всех пугала. Мне сказали, что с ней общаться нельзя. Но она сумела доказать, что власть во многих вопросах не совсем права. И мы начали вместе с ней и мэром [Ильсуром Метшиным] работать над этими вопросами. Выработали какие-то правила игры, пригласили людей, которые могут обосновать, как сделать лучше. И я считаю, что за это время исторический центр Казани стал примером и для других объектов, но самое главное, что мы наработали компетенции», — рассказал Минниханов.

По его словам, в городе нужно создавать инфраструктуру, так как проблема заключается не только в сохранении здания, но и в том, чтобы пространство было интересным и удобным.

«Мы видим те ошибки, которые произошли, в том числе с нашим участием. Не всё, что было сделано, сделано правильно. Но, опираясь на инициативных людей и привлекая опытных специалистов, мы сумели создать среду, которая позволяет двигаться дальше», — отметил Раис Татарстана.

Он также отметил, что в Татарстане работа в исторических центрах идет не только в столице, но и в других городах и селах республики. Причем опыт развития власти РТ получили во время процедуры включения Казанского Кремля в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Работа с ЮНЕСКО — это огромный опыт по соблюдению правил и требований. Когда с 2010 года мы работали по Свияжску и Булгару, это нас преобразило. Мы видим наши города, знаем, как они должны меняться – Елабуга, Чистополь, Тетюши. Поэтому надо в комплексе все рассматривать», – считает Раис Татарстана.

Ильсур Метшин отметил, что Казань за последние 10 лет утроила территорию парков и скверов, а исторический центр города полностью очистили от больших рекламных щитов и растяжек Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Многие хозяева были как “собаки на сене”»

Мэр Казани Ильсур Метшин в свою очередь отметил, что своим внешним видом столица Татарстана обязана Раису республики. Он рассказал, что перед Универсиадой власти города неоднократно пешком обошли центр города. Во время прогулок выяснилось, что 300 объектов была необходима реконструкция.

«Многие хозяева были как “собаки на сене”. То есть федеральное законодательство никак не ограничивало пребывание в ветхом состоянии этих зданий», – поделился мэр Казани.

Он признался, что он не справился бы с проблемой, если бы не было политической воли Рустама Минниханова, который начал вместе с представителями мэрии города обходить исторический центр и общаться с каждым собственником здания.

Метшин отметил, что Казань за последние 10 лет утроила территорию парков и скверов, а исторический центр города полностью очистили от больших рекламных щитов и растяжек.

«Была проделана большая работа, но венец всего этого — политическая воля руководства. Ни один мэр и половины этой дороги не смог бы пройти без поддержки руководителя региона», — заявил Ильсур Метшин.

Сергей Музыченко в свою очередь заявил, что в развитии исторических центров и поселений самое главное – это правила, единые для всех Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Главное в строительном цикле – сделать систему понятной»

Заместитель министра строительства и ЖКХ России Сергей Музыченко в свою очередь заявил, что в развитии исторических центров и поселений самое главное – это правила, единые для всех. Чтобы инвестор понимал, как инвестировать и когда он окупит вложения, а власти понимали, какую пользу это принесет городу.

«Первое и самое главное в строительном цикле – сделать систему именно понятной, и, к сожалению, на сегодняшний день в части культурных объектов и исторических поселений много вопросов. Есть такое понятие в медицине – “залечить до смерти”. И самое главное в правилах для сохранения объектов культурного наследия – чтобы они не приводили к их утрате», – сказал замминистра.

По его словам, Министерство строительства России прорабатывает возможность объединения экспертиз с проектной документацией. «Чтобы инвестор, заходя в экспертизу, получал полное понимание по проекту, набору экспертов и установленным срокам. Я думаю, что в этом году мы примем необходимые изменения в законодательстве», – сказал Музыченко.

По мнению Сергея Пахомова, необходимы законодательные изменения порядка застройки Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он отметил, что многие инвесторы теряют время и деньги из-за многочисленных экспертиз, которые перенаправляют друг другу документацию для различных правок.

«Инвесторы попадают в замкнутый круг, когда научно-проектная документация, пройдя экспертизу Министерства культуры и заходя на государственную экспертизу, получает замечания, возвращается назад и так по кругу ходит. А объект нужно сохранять и с ним нужно работать. И вот этот цикл – первое, с чем нужно бороться», – пояснил Музыченко.

Еще одной проблемой он назвал вопрос, когда строительство останавливается из-за найденных археологических объектов.

«Мы не можем допустить, чтобы в ходе строительных работ были повреждены или утрачены археологические объекты, которые в ходе стройки выявляются. При этом строительные компании не должны долго простаивать и нести убытки из-за археологических работ. И этот вопрос тоже нужно проработать», – считает замминистра.

Чтобы избежать проблем и ошибок со строительством в исторической части города, по мнению председателя Комитета Госдумы России по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова, необходимы законодательные изменения порядка застройки. То есть планирование городской застройки должно на несколько шагов опережать утверждение конкретного участка под застройку.