Минниханов дал чиновникам два месяца на «насыщение» парков Татарстана услугами

Президент Татарстана Рустам Минниханов дал два месяца на то, чтобы в общественных пространствах республики появились разные услуги, востребованные у населения. Данное решение он озвучил сегодня на встрече с предпринимателями.

По мнению представителей бизнеса, потенциал, созданный в последние годы мощной инфраструктуры скверов и парков, используется не полностью. Так, общественный представитель Уполномоченного при Президенте РТ по защите прав предпринимателей в Нижнекамском районе Ильнар Сираев подчеркнул, чтобы общественные пространства в Татарстане зажили полноценной жизнью, их нужно «насытить» услугами.

Однако в схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО) не были включены парки и скверы — это привело к тому, что на территории общественных пространств нельзя поставить НТО. Это касается большинства районов республики. Например, в Нижнекамске обновления схемы не происходило с 2018 года.

Еще одна проблема заключается в том, что нестационарные торговые объекты предполагают только торговлю, а услуги и аренда в это не включены, что создает препятствия для аренды роликов, самокатов и т.д. Сираев высказал пожелание, чтобы услуги были внесены во все скверы и парки республики.

Минниханов согласился с тем, что парки — это излюбленные места граждан и отметил, что по всему Татарстану создана уникальная инфраструктура общественных пространств. Ежедневно их посещают десятки тысяч жителей с детьми. Вопрос, почему в парках муниципальных образований не предоставляются услуги, он переадресовал директору Института развития городов Татарстана Наиле Зинатуллиной. По ее словам, для решения проблемы необходимо сделать два шага. Первый — все муниципалитеты должны включить парки, скверы, набережные в схему НТО. Второй — необходимо внести поправки в федеральный закон № 381 для того, чтобы в парках могла осуществляться не только торговля, но и предоставляться услуги.

«Что? Федеральный закон запрещает услуги? — усомнился Президент. — Как услуги могут быть запрещены? Это так и написано в законе? Может, не включены услуги?». Зинатуллина ответила, что «не включены».

«Ну так и скажите, что не включены. Это правовой вопрос, поэтому нам надо найти форму, каким-то документом регламентировать. Если запрещено — это запрещено. А если не указано — это не значит, что не разрешено. Надо поработать с юридической правовой базой. Должен быть четкий регламент, как и где должны работать торговые точки и сфера услуг. Мы согласуем с Прокуратурой, подумаем, как решить этот вопрос. Эти пробелы нужно узаконить. И никогда не путайте: „запрещено“ и „не указано“», — сказал Президент.

Данную проблему Минниханов поручил решить главам Минюста, Минстроя и Прокуратуре до 15 февраля.