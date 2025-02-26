«Не вижу никаких проблем». Иверсен о возвращении российских лыжников на Кубок мира

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Норвежский лыжник, четырехкратный чемпион мира Эмиль Иверсен поделился мнением, что российские спортсмены должны вернуться на Кубок мира.

Иверсен не видит проблем в возвращении россиян, если ВАДА сочтет, что их допинг-тестирование было достаточно хорошим в течение последних шести месяцев.

«Чем ближе мы подходим к мирному соглашению и возвращению спорта, тем больше их нужно проверять [на допинг]. Прежде чем снова участвовать в соревнованиях, им необходимо пройти надлежащее тестирование в течение нескольких месяцев.

Если мир будет заключен честным путем, а решение будет справедливым, не вижу никаких проблем в их возвращении, если ВАДА сочтет, что допинг-тестирование было достаточно хорошим в течение последних шести месяцев», – передает слова Эмиля TV2.

Напомним, с 1 по 9 марта в Казани пройдет Чемпионат России по лыжным гонкам. Соревнования примет поселок Мирный. Ранее столица Республики Татарстан принимала Кубок России по лыжным гонкам.