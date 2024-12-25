Не веселая, а интеллектуальная: «Смена» опубликовала афишу на зимние каникулы

Центр современной культуры «Смена» откроет 2025 год 2 января спецпрограммой «Каникулы в „Смене“». Афишу новогодних мероприятий организаторы целенаправленно сделали не увеселительной, а интеллектуальной.

«Событий развлекательного характера в праздники будет достаточно, а мы предложим казанцам и туристам более сложные, но от этого не менее увлекательные темы», — прокомментировала «Татар-информу» программу новогодних праздников PR-менеджер Центра современной культуры «Смена» Анна Ставниченко.

По выставкам «Контурные карты», «Между тем» и «Другой взгляд на экран. Видеоарт в деятельности СКБ „Прометей“» до 8 января будут проходить экскурсии-медитации, причем в увеличенном количестве. Выставку «Между тем», первый персональный проект художницы Тани Бронниковой, и экскурсии-медитации по ней посетить можно будет бесплатно. Автор создает настенные картины в технике вышивки на бумаге, а также инсталляции-коллажи и видеоработы.

С 4 по 8 января можно будет присоединиться также к лекциям, дискуссиям, кинопоказам и детским занятиям от художественной студии «Смена Дети». Начнут цикл лекции о святках и народных гаданиях, о новаторе в области нестандартного использования музыкальных инструментов Джоне Кейдже, а продолжат — о настоящем и будущем биоинформационного капитализма, юридических нюансах биоэтики, возможностях и ограничениях генетически модифицированных организмов и так далее.

На киноэкранах «Смена» предлагает совместно посмотреть картины «Птица» (18+), «Надо снимать фильмы о любви» (18+), отечественную ленту о слепом жеребенке «Чувствуй» (12+), фильм «Хаяо Миядзаки и птица» (16+).