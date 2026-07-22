«Не верьте ерунде»: Петросян опровергла слух о телефонном разговоре с Тутберидзе
Российская фигуристка Аделия Петросян, трехкратная чемпионка страны и участница Олимпийских игр 2026 года, высказалась о появившихся в СМИ сообщениях, будто она уведомила своего тренера Этери Тутберидзе о решении покинуть команду по телефону.
В комментариях своего телеграм-канала спортсменка резко отвергла эти домыслы: «Вы правда верите всей ерунде, которую распространяют? Каждый из моих тренеров мне очень дорог, и со всеми я говорила лично».
Напомним, что о прекращении работы с коллективом Этери Тутберидзе, а также с Сергеем Дудаковым и Даниилом Глейхенгаузом Петросян объявила недавно. Где именно продолжит карьеру фигуристка — пока остается неизвестным.