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На главную ТИ-Спорт 22 июля 2026 13:50

«Не верьте ерунде»: Петросян опровергла слух о телефонном разговоре с Тутберидзе

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«Не верьте ерунде»: Петросян опровергла слух о телефонном разговоре с Тутберидзе
Фото: fsrussia.ru

Российская фигуристка Аделия Петросян, трехкратная чемпионка страны и участница Олимпийских игр 2026 года, высказалась о появившихся в СМИ сообщениях, будто она уведомила своего тренера Этери Тутберидзе о решении покинуть команду по телефону.

В комментариях своего телеграм-канала спортсменка резко отвергла эти домыслы: «Вы правда верите всей ерунде, которую распространяют? Каждый из моих тренеров мне очень дорог, и со всеми я говорила лично».

Напомним, что о прекращении работы с коллективом Этери Тутберидзе, а также с Сергеем Дудаковым и Даниилом Глейхенгаузом Петросян объявила недавно. Где именно продолжит карьеру фигуристка — пока остается неизвестным.

#фигурное катание #этери тутберидзе
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