«Не в тот Манхэттен», итоги года для Татарстана и дорожный рекорд

Казань подверглась атаке беспилотников, Рустам Минниханов провел итоговую пресс-конференцию в новом здании Камаловского театра, Фарид Мухаметшин поделился годовыми итогами работы Госсовета РТ, Ильсур Метшин рассказал о Казани в 2024 году, в Татарстане открылись важные автотрассы: пять важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.





Казань подверглась массированной атаке беспилотников. Всего было зафиксировано восемь прилетов, большая часть из них – в жилые дома

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Враг нападает на мирных жителей, утром, прямо в их домах»: Казань подверглась массированной атаке беспилотников

В прошлую субботу беда пришла прямо с неба – Казань подверглась массированной атаке беспилотников. Всего было зафиксировано восемь прилетов, большая часть из них – в жилые дома. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Около восьми часов утра стали поступать сообщения о том, что в 37-этажном ЖК «Лазурные небеса» начался пожар. И сразу же появилась информация, что причиной возгорания стала атака БПЛА. На место оперативно прибыли сотрудники всех экстренных служб. Ситуацию взял на контроль Раис Татарстана Рустам Минниханов, который лично прибыл на место работы оперативного штаба, развернутого пожарными. Для эвакуированных жителей организовали места временного размещения и горячее питание.

Через несколько минут после первой атаки появилась информация о том, что беспилотник ударил в дом на улице Клары Цеткин в Кировском районе. Еще через некоторое время БПЛА прилетел в одну из трех высоток ЖК «Манхэттен» на Оренбургском тракте.

В штабе Раиса РТ сообщили официальную информацию о произошедшем.

Раис Татарстана Рустам Минниханов лично прибыл на место работы оперативного штаба, развернутого пожарными Стоп-кадр видео пресс-службы Раиса РТ

«Зафиксированы восемь прилетов. Из них один прилет в сторону промышленного предприятия, один был зафиксирован над рекой, шесть – на жилой массив. По информации к этой минуте, погибших и пострадавших нет. Смены на промышленных предприятиях эвакуированы и находятся в укрытиях», – рассказали в штабе.

Официальная информация поступила и от Минобороны РФ.

«В период с 7:40 до 9:20 киевский режим атаковал c применением БПЛА самолетного типа объекты гражданской инфраструктуры в Казани. БПЛА применялись в три волны с разных направлений. Три беспилотных летательных аппарата ВСУ уничтожены дежурными средствами ПВО, еще три БПЛА подавлены средствами РЭБ», – сообщили в министерстве.

Раис Татарстана назвал атаку беспилотников на столицу республики нападением на мирных жителей. Об этом он заявил в своем телеграм-канале.

«Сегодня Казань подверглась массовой атаке БПЛА. Если раньше нападениям подвергались промышленные предприятия, то сейчас враг нападает на мирных жителей, утром, прямо в их дома», — написал Рустам Минниханов.

Вероятно, целью противника была дестабилизация ситуации, желание застать жителей Казани врасплох и посеять панику. Скорее всего, агонизирующий киевский режим захотел отомстить Татарстану за успешно проведенный саммит стран БРИКС. Во всяком случае, эта атака случилась после итоговой пресс-конференции Президента России Владимира Путина, на которой он не скупился на комплименты в адрес республики.

Однако враг достиг обратного эффекта – ЧП показало, что казанцы сплочены и готовы помогать друг другу.

Главное внимание на этой неделе было приковано к итоговой пресс-конференции Раиса Татарстана Фото: rais.tatarstan.ru

Итоги года от Раиса Татарстана: Рустам Минниханов провел итоговую пресс-конференцию в новом здании театра имени Камала

Подведение итогов года в республике, безусловно, относится к значимым событиям последних недель. Государственные деятели и чиновники высшего ранга во время таких мероприятий обозначают не только итоги, но говорят и о планах и делятся личными переживаниями в отношении тех или иных свершившихся событий.

Главное внимание на этой неделе было приковано к итоговой пресс-конференции Раиса Татарстана. По традиции общение татарстанского лидера с журналистами проходит на площадке свежепостроенного объекта в Казани. На этот раз оно прошло в новом здании Камаловского театра, которое уже получило документ, позволяющий ввести его в эксплуатацию. В столице Татарстана появилось ультрасовременное сооружение с потрясающей архитектурой (которую можно смело сравнивать со всемирно известным Сиднейским театром оперы архитектора Йорна Утцона). Рустам Минниханов отметил, что здание еще «надо оживить». И это должен быть не просто зрительный зал, а целая экосистема, связанная и с театром, и с национальными традициями и языком.

Начав с экономики, Раис РТ сообщил, что по итогам уходящего года валовой региональный продукт Татарстана превысит отметку 5 трлн рублей.

«Ожидаем где-то 5,5 триллиона рублей объем промышленной продукции. Не менее 1,3 триллиона мы планируем инвестиции в основной капитал. Более 850−900 млрд рублей – это инвестиции в строительный комплекс, цифры по селу, по другим сферам будут позитивные», – пояснил Минниханов.

Глава республики рассказал также, что в течение двух лет Татарстан планирует выйти на производство не менее 20 самолетов Ту-214 в год. Не осталась без внимания и тема качественной реализации нацпроектов – за пять лет на эти цели в РТ направили 180 млрд рублей, было охвачено свыше 1,5 тыс. социальных объектов. Напомним, в настоящее время Минниханов возглавляет комиссию Госсовета России, отвечающую за реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни». По его словам, Татарстан включится во все 12 федеральных проектов нацпроекта.

Интересной была также та часть пресс-конференции, где говорилось о взаимодействии республики с Китаем. В прошлом году товарооборот между сторонами составил $3 млрд, в 2024-м эта цифра будет превышена. По мнению Раиса, Татарстан стал особым регионом в развитии российско-китайских отношений. В следующем году форум «РОСТКИ» будет проведен в более удобное время – в августе – и привлечет еще большее внимание партнеров из КНР, уверен Минниханов.

Участие в пресс-конференции принял заместитель главного редактора «Татар-информа» Артур Халилуллов Фото: rais.tatarstan.ru

Участие в пресс-конференции принял заместитель главного редактора «Татар-информа» Артур Халилуллов, на прошлой неделе задававший вопрос Президенту России о том, оправдались ли его ожидания от саммита БРИКС в Казани и о роли этого международного объединения. У Раиса Татарстана журналист поинтересовался, какой момент при подготовке к саммиту был для него самым волнительным.

Рустам Минниханов ответил, что непростой задачей было строительство нового перрона площадью 18 гектаров в казанском аэропорту. По его словам, это было «самое узкое место», но с задачей в конечном итоге справились.

В ходе своей «Прямой линии» Владимир Путин дал высокую оценку и Казани, и руководству республики. Раис РТ отметил, что такая оценка главы государства много значит. Он подчеркнул, что это результат совместной работы всех органов исполнительной власти. «Все добросовестно работали во благо авторитета нашей страны», – заявил Минниханов.

Не обошлось на пресс-конференции и без обсуждения проблем. Татарстанский лидер заявил, что недоволен демографической ситуацией в республике. В этом году в республике родилось около 35 тыс. детей, что на 20 тыс. меньше показателей десятилетней давности.

«Мы очень плохо работаем в вопросе убеждения и обеспечения мер, способствующих тому, чтобы семьи заводили детей. Я очень недоволен демографической ситуацией в Татарстане. Много что делается в этом направлении, но динамика незначительная. Это очень серьезный вопрос для всей нашей страны. Хвалиться пока нечем», – сказал Раис РТ, подчеркнув, что проблему необходимо решать, находя новые подходы и методы поддержки наших сограждан.

Фарид Мухаметшин рассказал об итогах работы татарстанских парламентариев Фото: gossov.tatarstan.ru

Чем живет татарстанский парламент: итоги года от Фарида Мухаметшина

Еще одна важная пресс-конференция с участием представителей федеральных и региональных СМИ состоялась в стенах Государственного Совета Татарстана: Фарид Мухаметшин рассказал об итогах работы татарстанских парламентариев.

«Основные задачи 2024 года, которые стояли перед парламентом Татарстана, успешно решены при поддержке Раиса республики Рустама Минниханова, Правительства РТ и муниципалитетов», – заявил Председатель Госсовета.

Фарид Хайруллович обратил внимание на то, что наступающий год будет особенным благодаря празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В России 2025-й объявлен Годом защитника Отечества.

«Еще раз особое внимание уделим ветеранам, патриотическому воспитанию молодежи, вопросам сохранения памяти о событиях тех героических лет и исторической правды», – заметил он.

Следующий год, по мнению Мухаметшина, станет уникальным еще и потому, что будет дан старт новым национальным проектам. «Количество национальных проектов увеличено до 19. В 2025 году готовим специальную программу для контроля над реализацией нацпроектов, объявленных Президентом РФ Владимиром Путиным», – подчеркнул он.

В этом году Госсовету РТ пришлось решать «очень трудный вопрос, который инициировали некие «знатоки». Он связан с переходом с двухуровневой системы местного самоуправления на одноуровневую, рассказал Мухаметшин.

«Предложили ликвидировать поселковые советы. Мы не поддержали эту инициативу. Как Татарстан может поступить таким образом? Одна треть населения республики живет в сельской местности, а там другой власти нет. Чтобы решить проблемы, местным жителям придется ехать в райцентр. Кроме того, сельсовет – это наша опора. Там много депутатов – участников СВО. Думаю, мы сделали большой шаг, когда выступили против того, чтобы упразднять сельсоветы», – подчеркнул спикер парламента.

В этом вопросе Татарстан поддержало большинство регионов России. Очень жестко по теме высказался Раис республики, добавил Мухаметшин. Усилия Татарстана не прошли даром – такая совместная работа позволила отложить рассмотрение федерального законопроекта. Но расслабляться рано.

«Думаю, что через год или через два мы будем возвращаться по инициативе федерального центра к этому вопросу. Но мы свою позицию не изменим. Мы выступаем за то, чтобы народовластие было и на самом низовом уровне — на селе», – подытожил глава Госсовета РТ.

Ильсур Метшин: «Казань готова к проведению новых крупных мероприятий, которые позволят не только использовать уже созданную инфраструктуру, но и создадут новые точки для ее развития» Фото: kzn.ru

«Казань, конечно, блестела и сияла»: состоялась итоговая пресс-конференция мэра Казани

К итоговым пресс-конференциям казанского мэра всегда проявляется большой интерес, а уж с учетом того, что столица Татарстана в этом году приняла саммит БРИКС, и подавно.

«Мы, безусловно, отсчет (значимых для города событий, – прим. Т-и) начинаем для себя после тысячелетия Казани. Это Универсиада 2013 года – мировое событие, различные чемпионаты. Но по количеству и значимости 2024 год превзошел все», – сказал Ильсур Метшин.

Среди ключевых событий года он выделил «Игры будущего», спортивные Игры БРИКС и создание Ассоциации мэров городов БРИКС+.

«Ну и, конечно, венцом всему явился саммит БРИКС, на который приехали 24 главы государств и 6 руководителей международных организаций, включая Генерального секретаря ООН», – отметил мэр.

К саммиту БРИКС и предваряющим его мероприятиям город готовился особенно скрупулезно.

«Казань, конечно, блестела и сияла. Я думал, что же все-таки в этом году для меня, как для мэра, было самое главное. Для меня был момент истины, когда завершилось мероприятие», – сообщил мэр.

По его словам, город перевернул очередную золотую страницу, но нужно начинать новый год и новый этап развития Казани. «Нет вечного двигателя, к счастью. Поэтому эти качели быстро останавливаются, и надо идти дальше», – добавил Метшин.

Казань, по его мнению, готова к проведению новых крупных мероприятий, которые позволят не только использовать уже созданную инфраструктуру, но и создадут новые точки для ее развития.

«Что мы услышали на «Прямой линии» Президента России – будем по полной использовать инфраструктуру Казани. Пусть нам ставят задачи, мы с удовольствием их организуем и выполним достойно», – заявил градоначальник.

В ближайшие пять лет приоритетом развития татарстанской столицы станет агломерационный подход, и участвовать в этом процессе будут также близрасположенные муниципалитеты.

«Идеальный город в управлении — это двухмиллионный город. Я считаю, в следующие пять лет должен рассматриваться вопрос развития Казанской агломерации, объединения муниципалитетов. И тогда это будет совершенно другой город», — заявил мэр.

Ильсур Метшин обозначил и главные направления развития Казани на 2025 год. В их числе – транспортная инфраструктура. В 2005 году в городе было зарегистрировано 137 тыс. машин, сегодня этот показатель вырос до 470 тыс. Важно также решить вопросы с организацией работы общественного транспорта, так как в час пик пассажиропоток достигает уже 700 тыс. человек в день. В фокусе внимания будет и вопрос с жильем. В 2024 году в столице Татарстана сдали 1,4 млн квадратных метров.

В остальном же город будет развиваться, как и прежде: строительство новых школ, детских садов, инфраструктурных объектов, а также проведение мероприятий и праздников. Продолжат в городе и поддержку семей участников СВО.

Важнейшее событие недели, а то и года, для дорожного хозяйства республики – открытие сразу нескольких крупных дорожно-транспортных объектов, построенных в короткий период Фото: rais.tatarstan.ru

Дорожная карта: открытие обхода Нижнекамска и Набережных Челнов, Вознесенского тракта и трассы Алексеевское – Альметьевск

Важнейшее событие недели, а то и года, для дорожного хозяйства республики – открытие сразу нескольких крупных дорожно-транспортных объектов, построенных в короткий период.

В воскресенье Президент РФ по видеосвязи запустил движение по дороге М7 на участке обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. Этот объект стоимостью 79 млрд рублей войдет в состав скоростного маршрута Казань – Екатеринбург – Тюмень. Открывавший его на месте Рустам Минниханов рассказал, что в состав обхода входят скоростная четырехполосная автодорога протяженностью 81 км, 10 мостов, 6 транспортных развязок, 11 путепроводов и 5 пересечений в разных уровнях.

«Мы ездили по М7 через плотину Нижнекамской ГЭС и через город Набережные Челны. Благодаря новой дороге водители смогут сэкономить один час. <…> В истории Татарстана столько транспортных проектов еще не реализовывалось», – отметил Раис РТ, поблагодарив за это главу государства.

Открытие Вознесенского тракта и трассы Алексеевское – Альметьевск в четверг также прошло с использованием видеосвязи – из Москвы команду дали вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и находящийся в столице с рабочей поездкой Рустам Минниханов.

Из Москвы команду дали вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и находящийся в столице с рабочей поездкой Рустам Минниханов Фото: rais.tatarstan.ru

«Строительство второго этапа Вознесенского тракта обошлось в 27 млрд рублей. Конечно, без федеральной поддержки реализовать проект было бы невозможно. И наша мечта – платная трасса Алексеевское – Альметьевск стоимостью 100 млрд рублей. Это тоже большая федеральная поддержка. Еще и наш инвестор заработанные деньги внес, и проект получился», – заявил Раис Татарстана.

Он снова подчеркнул, что в истории России такие объемы транспортной инфраструктуры прежде не сдавались. «На примере Татарстана мы видим построенные не только федеральные объекты, но и городского, и регионального значения. Мы получаем очень мощную поддержку федерального центра», – заметил он.

В последние годы Татарстан является одним из лидеров в России по развитию инфраструктуры, в том числе в строительстве дорожных объектов, поддержал заявление Рустама Минниханова Марат Хуснуллин.

Стоимость проезда по участку Вознесенского тракта от проспекта Победы до трассы М7 (дублеру перегруженного Мамадышского тракта) определена концессионером АО «Татдортрансинвест». Для легковушек первой категории проезд по нему обойдется в 90 рублей, в час пик (6:30 – 9:00 и 17:00 – 19:30) придется заплатить 150 рублей. Независимо от времени стоимость проезда легковых автомобилей высотой от 2 до 2,6 метра составит 150 рублей. Водители грузовиков и автобусов должны будут заплатить 250 рублей. Проезд такого же транспорта, но с тремя осями, высотой 2,6 метра и более, оценили в 350 рублей.

Алексеевское – Альметьевск – первая дорога высшей категории с расчетной скоростью движения до 150 км/ч Фото: t.me/mkhusnullin

Тоже платную 145-километровую автодорогу Алексеевское – Альметьевск достроили в этом году. Она войдет в состав трассы Шали – Бавлы, которая в дальнейшем соединит М7 «Волга» и М5 «Урал» и станет частью международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай». Алексеевское – Альметьевск – первая дорога высшей категории с расчетной скоростью движения до 150 км/ч.

Стоимость платы за проезд по ней определена концессионером АО «Автострада». На всем протяжении пути для легковых автомобилей первой категории цена одного километра составит 4,5 рубля, для легковых автомобилей высотой от 2 до 2,6 метра – 6,75 рубля за километр. Водители грузовиков и автобусов заплатят 9 рублей за километр. Для таких же машин, но с тремя осями, высотой 2,6 метра и более, плата составит 18 рублей за километр. За проезд на легковом автомобиле по всей трассе от Алексеевска до Альметьевска нужно будет заплатить 653 рубля.

По словам Рустама Минниханова, сказанным на пресс-конференции по итогам года, где есть дорога, там меняется жизнь.

«Если нет дороги, ты никуда не можешь ехать. Не просто ехать, ведь нужно еще и перевозить товары, другие задачи решать. Десять лет назад даже представить было невозможно, что за шесть с половиной часов будем добираться до Москвы», – добавил он.

Действительно, дороги не зря называют кровеносными сосудами экономики. И от качества и количества дорог жизнь действительно меняется в лучшую сторону. Новые объекты дорожного хозяйства, открытые в республике за последнее время, целиком и полностью подтверждают эту истину.