«Не уходим в каменный век»: на Нефтегазохимическом форуме РТ обсудили «зеленую» экономику

Татарстан как центр компетенций в области добычи и переработки нефтяного сырья уделяет большое внимание повышению экологической безопасности. Об этом на пленарной сессии Татарстанского нефтегазохимического форума, посвященной вопросам углеродного регулирования и декарбонизации в различных секторах экономики, заявил Президент РТ Рустам Минниханов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Экологически чистая и безопасная окружающая среда — основа благосостояния общества. Вопросы промышленной безопасности и использование „зеленых“ технологий всегда будут актуальны. Указ Президента России Владимира Путина о сокращении выбросов парниковых газов полностью соответствует естественным запросам общества на базовые блага: чистый воздух, питьевую воду, леса и поля. Экология не имеет национальных границ. Бережное отношение к окружающей среде — ответственность каждого гражданина планеты», — сказал Президент Татарстана.

Рустам Минниханов добавил, что нефтегазохимический комплекс — основа экономики республики, который занимает 63% от общего объема промышленного производства. «По итогам прошлого года на территории республики добыто 34,5 млн тонн нефти, это порядка 6,5% российской добычи, а также переработано свыше 20 млн тонн нефти. В республике продолжается реализация крупных промышленных проектов. Решение экологических проблем промышленности — наша общая важнейшая задача. При этом стимулирование перехода на „зеленые“ технологии должно быть взвешенным, должны учитываться интересы как бизнеса, так и общества», — уточнил Президент.

Заместитель председателя правления «Газпрома» Олег Аксютин напомнил, что на прошлом Татарстанском нефтегазохимическом форуме уже обсуждалось решение Европейского Союза о декарбонизации и новая парадигма развития топливно-энергетического комплекса России.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«За прошедший период произошло много знаковых событий, которые наложили отпечаток на глобальные и национальные планы по сокращению выбросов парниковых газов. Сегодня очевидно, что происходит замедление темпов декарбонизации, ситуацию усугубляет снижение экономического роста в западных странах», — констатировал он.

Представитель «Газпрома» подчеркнул, что все решения по углеродному регулированию должны быть взвешены.

«Наш путь к реальному снижению негативного воздействия на окружающую среду и климатическую систему — экологизация нашей промышленности и транспорта, а также повышение энергоэффективности во всех сферах производства и потребления. Призываю на полях форума при принятии решений придерживаться принципов разумной декарбонизации», — предложил Аксютин.

Генеральный директор «Татнефти» имени В. Д. Шашина Наиль Маганов заметил, что углеродная нейтральность и вопросы экологии для компании являются не сиюминутным трендом, а долгосрочной политикой со дня основания.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы считаем, что самая эффективная история, связанная с достижением углеродной нейтральности, — экологическое воспитание начиная с подрастающего поколения и по всей вертикали: школы, институты и специалисты на производстве. Мы обучаем наших студентов, чтобы, приходя на производство, у них не было других мыслей, кроме как поступать правильно. Также мы сажали сначала 5 млн деревьев, а сейчас перешли на 8 млн деревьев в год. Это активно фиксируется. Мы это делаем ради того, чтобы экология от наших действий точно не страдала», — пояснил он.

Председатель правления и генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов в свою очередь добавил: «Мы верим, [что] комплекс мер по [экологической безопасности] позволяет делать нашу работу эффективнее и безопаснее. Невзирая на то, что не уходим в каменный век и продолжаем делать новые и современные продукты».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В завершение сессии Президент Татарстана обратил внимание на то, что республике интересен опыт партнеров из дружественных стран.

«Мы понимали, что в декарбонизации есть что-то против нас. Сама декарбонизация — нужное направление. И то, что Президент России [Владимир Путин] такую задачу поставил, — это очень важно. Есть много направлений, как мы говорим, по газомоторному топливу, использованию эффективных теплоизоляционных материалов, которые позволят снизить выбросы. Это да», — резюмировал он.

Татарстанский нефтегазохимический форум — одно из крупнейших международных мероприятий нефтегазовой отрасли России. Мероприятие проходит уже в 29-й раз. Оно является площадкой для обмена идеями и обсуждения ключевых вопросов отрасли российскими и зарубежными специалистами и научным сообществом нефтегазовой индустрии, для демонстрации новейших разработок и технологий, а также местом встречи промышленного и бизнес-сообщества.