Не успокаивайтесь на нефти: Нигматуллин призвал равномернее развивать экономику Сарманово

фото: пресс-служба руководителя РТ

Ожидается, что по итогам 2022 года Сармановский район займет 14-е место по Татарстану по объемам ВТП (52 млрд рублей). Вместе с тем большая часть доходов здесь приходится на нефтегазодобывающую отрасль, отметил на отчетном заседании муниципалитета первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин.

«Вам нельзя успокаиваться общими макроэкономическими показателями района. Задача администрации — развивать все направления экономики», — подчеркнул он, обращаясь к руководству района.

Нигматуллин напомнил о ряде ключевых направлений, требующих внимания муниципальных властей. Это в том числе поддержка военнослужащих, участвующих в СВО, их семей и родственников погибших бойцов. По его мнению, в Сармановском районе эта работа развернута на должном уровне.

Также требует внимания модернизация объектов ЖКХ, особенно остро эта проблема стоит в поселке Джалиль. Нигматуллин напомнил, что в России стартует масштабная программа по модернизации инженерной инфраструктуры, которая может помочь в решении этого вопроса. Он призвал руководство района проработать детали участия в программных мероприятиях.

Кроме того, необходимо продолжить участие в программе догазификации населенных пунктов. Так, за прошлые годы газопроводы были подведены к 103 участкам в 24 населенных пунктах района, 48 домов подключены к газу.

В заключение Нигматуллин остановился на задачах в сфере АПК, развития малого и среднего бизнеса и снижения уровня бедности.