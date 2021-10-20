В Бугульме ищут вандалов, которые сломали скамейки в новом сквере

Вандалы сломали лежаки-скамейки в новом сквере в Бугульме – на прилегающей к улице Мусы Джалиля территории.

«Прочнейшая доска из лиственницы с десятилетним сроком эксплуатации не устояла перед теми, у кого “руки чесались”», – сетует Телеграм-канал bugulma_news.

Эта городская зона, на реконструкцию которой ушло более 80 млн рублей, еще не сдана полностью. А вандалы ночью уже сломали малые архитектурные формы (МАФы).

«Конечно, их отремонтируют, но ремонт всегда требует дополнительных затрат и определенного времени», – замечают авторы поста и просят всех, кто увидит вредителей, звонить 02 или 6-95-02, либо отправлять отснятое видео в директ @bugulma_news с гарантией анонимности.