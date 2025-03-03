«Не упомянули всех»: Магдеев пожурил главу управления спорта за скромный доклад

На аппаратном совещании в Набережных Челнах глава города Наиль Магдеев раскритиковал доклад начальника Управления физической культуры и спорта Рената Ахметшина, назвав его «скромным» и недостаточно полным. Мэр отметил, что в выступлении не были отражены все достижения и вклад партнеров в развитие спорта.

«Вы не упомянули всех, кто поддерживает спорт. Зимний сезон – это не только массовые мероприятия, но и хоккей. Нужно выразить благодарность пятикратному обладателю Кубка Гагарина, депутату Госсовета Данису Зарипову. Благодаря усилиям Марселя Мингалимова школа «Витязь» достигла значительных успехов, заняв первое место в республике. Ранее мы не поднимались выше 20-го места. Лыжный спорт активно развивается при поддержке Ильшата Фардиева, а Андрей Ляпунов вносит вклад в развитие волейбола. КАМАЗ занимается летним и зимним картингом. Все эти люди и организации достойны упоминания», – подчеркнул мэр.

Ренат Ахметшин в своем докладе отметил, что спортивная школа «Витязь» имени М. Ш. Бибишева признана лучшей среди городских районов и городов Татарстана. Лучшим спортсменом республики по неолимпийским видам спорта стал представитель этой же школы Радик Салахов.

Кроме того, челнинские спортсмены продолжают добиваться успехов на международных и всероссийских соревнованиях. Спортсмен школы олимпийского резерва «Олимпийский» Нияз Билалов завоевал бронзовую медаль на международном турнире по дзюдо «Большой шлем» в Баку. Зулфат Гараев и Регина Шайдуллина стали победителями Кубка России по тяжелой атлетике.

Ранее Наиль Магдеев рассказал о развитии спорта в Челнах.