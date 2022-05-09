«Ни в запой, ни в депрессию»: московская драма или как «Рубину» не вылететь в ФНЛ

После поражения от «Локомотива» со счетом 0:1 ситуация в казанском клубе стала близка к катастрофической. За два тура до конца чемпионата «Рубин» идет в зоне стыков и все еще имеет шансы вылететь в ФНЛ напрямую. А предстоящие две игры против конкурентов грозят стать кульминацией сезона. Подробнее – в материале спортивной редакции «Татар-информа».

Фото: © rubin-kazan.ru

«Почему мы проиграли? У нас в обойме находится 10-11 игроков»

На послематчевую пресс-конференцию главный тренер казанцев как всегда пришел сверхподготовленным. Фраза про заплатки на костюмах, видимо, так понравилась Леониду Слуцкому, что после унизительного (0:6) матча с «Сочи» он решил опробовать ее и с «Локомотивом».

«Почему мы проиграли? Потому что у нас в обойме находится 10-11 игроков. Кто-то выпадает, и уже тяжело. Представьте, что у вас весь костюм в заплатках. Когда-то они выдерживают, и все хорошо. Когда-то они разлетаются. Чтобы играть стабильно, надо иметь определенный запас прочности. Я имею ввиду человеческий запас. К сожалению, у нас этого нет», - сказал наставник казанцев на послематчевой пресс-конференции.

Слуцкий в своем репертуаре. Своими огненными словами наставник делает все, чтобы отвести давление и внимание от футболистов. План был бы интересным, если бы «Рубин» день за днем не проигрывал. Тут же пока ничем кроме костюма в заплатках и не пахнет.

«Я вам точно гарантирую – что я не уйду ни в запой, ни в депрессию» Фото: © rubin-kazan.ru

«У меня есть уверенность, что точно я приложу все от меня зависящее, чтобы мы максимально качественно сыграли две последние игры сезона и постарались набрать очки. Это я вам точно гарантирую – что я не уйду ни в запой, ни в депрессию, ни еще куда-либо», - подчеркнул Слуцкий.

У «Рубина» отсутствует все. Не только игра, но и фарт

Игра с «Локомотивом» в очередной раз огалила проблемы «Рубина» с кадрами. Казанцы ограничились всего двумя заменами при пяти возможных. Вариантов усиления у нынешнего «Рубина» нет не то, что по ходу матча, нет по ходу недели.

«Когда мы работаем в недельном цикле, мы больше лечим футболистов, нежели готовим их к следующей игре. Это сложная ситуация, когда ты имеешь минимальную игровую обойму. У нас есть группа футболистов, которая даже не тренируется в течение недельного цикла, а выходит только играть матчи, потому что у них есть определенные повреждения. Естественно, ты будешь играть с такими перепадами, по-другому невозможно», - подчеркнул Слуцкий.

Но справедливости ради, говорить о проблеме с составом забавно, когда у того же «Локомотива» выходит самый молодой состав в истории клуба, а в старте железнодорожников играют вчерашние футболисты молодёжки - Артем Карпукас, Максим Петров и Сергей Бабкин. Задаваться вопросами про то, что неужели вышеназванные игроки сильнее Ломовицких, Зуевых и иже с ними, смысла нет. Все мы прекрасно понимаем, что это не так.

Правило «бывших» относительно игроков «Рубина» работает в этом году уже не в первый раз Фото: © rubin-kazan.ru

Что касается игры с «Локо», то до пропущенного мяча казанцы даже вели по xG, и вроде как подводили матч к логичной ничье. Но за несколько минут до конца случилась драма и несчастье. Экс-железнодорожник Игнатьев, который до игры давал комментарии, как ему будет приятно сыграть против бывшей команды, стал соавтором победы «Локомотива», сначала привезя пенальти, а потом и не сравняв счет в концовке.

Правило «бывших» относительно игроков «Рубина» работает в этом календарном году уже не в первый раз. С «Зенитом» красную карточку получил Леон Мусаев. Поражение же, в свою очередь, хоть и не оказалось заслуженным по сути игры, но оказалось заслуженным по сути самого сезона. Объективный уровень команды Слуцкого - стыковые игры.

Не воспользовались осечкой конкурентов

После поражения в Москве «Рубин» остался на знакомом для себя тринадцатом месте в турнирной таблице. При этом стоит заметить, что казанцы не воспользовались редкими осечками конкурентов. И «Химки», и «Нижний» в этом туре одновременно проиграли свои матчи. Сыграй «Рубин» хотя бы вничью, то имел бы возможность обогнать обоих и быть уже одиннадцатым. Несмотря на разницу всего в один балл, перед важнейшими играми с «Уралом» и «Уфой» дышалось бы явно легче.

Прямо сейчас тренер обязан сделать все, чтобы оставить команду в высшем дивизионе Фото: © rubin-kazan.ru

Что касается последних двух игр, то фактически подопечным Слуцкого предстоит сыграть с «Уралом» и «Уфой» два финала. Учитывая сложнейший календарь «Нижнего Новгорода» («Сочи» и «Зенит»), то даже одной победы «Рубину» может хватить для того, чтобы не попасть в стыки. Другой вопрос, как с такой игрой, с таким фартом и с таким количеством заплаток на костюме Слуцкого можно хоть кого-то победить?

Очевидно, что летом с тренером придется прощаться. Но прямо сейчас он обязан сделать все, чтобы оставить команду в высшем дивизионе. Иначе, послематчевые шуточки про запой и депрессию могут перестать быть таковыми.