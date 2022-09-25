«Не угроза»: Президент Чехии допустил, что уклонистам из РФ выдадут визы

Президент Чехии Милош Земан заявил, что российские уклонисты «не представляют угрозы», а потому смогут получить гуманитарную визу. В этом он разошелся во мнении с главой МИД республики Яном Липавским, который ранее отметил, что отказ от мобилизации не должен стать поводом для допуска россиян в страну.

«Я не согласен с господином Липавским. Думаю, что этим людям, подобно тому, как и украинским беженцам, мы могли бы выдавать визы. Люди, бегущие из России, не представляют собой угрозу безопасности (Чехии)», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Премьер-министр Чехии Петр Фиала отметил, что покинувшие Россию из-за мобилизации не должны иметь никаких преимуществ перед другими просителями убежища. Он добавил, в стране не наблюдается наплыва людей, которые уехали из РФ после объявления о частичной мобилизации.

Напомним, утром 21 сентября Президент России Владимир Путин выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт — это чуть больше 1% от общего количества граждан. Планируется, что призыв будет поэтапным, студенты и солдаты-срочники под него не попадут.

В Минцифры добавили, что повестки по частичной мобилизации не планируется отправлять через госуслуги.