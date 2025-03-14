«Не удивляйтесь, если вдруг увидите на фото из немецкого архива свое отражение»

Известный казанский поисковик, журналист и музейный работник Михаил Черепанов продолжает публикацию учетных карточек советских воинов татарской национальности, погибших в годы Великой Отечественной войны. В его сегодняшнем материале – данные и фотографии военнопленных-татар, скончавшихся в шталагах Польши и Германии.





Фото: ru.wikipedia.org

На сайте Министерства обороны РФ «Память народа» опубликованы карты советских военнопленных, составленные оккупационными администрациями Германии, Финляндии и Румынии в 1940-е годы на территории Европы и СССР. Их несколько миллионов. Они разные по форме и содержанию. И самые интересные из них для исследователей – карты формата А4, заполненные непосредственно в лагерях для военнопленных. В них указаны: Ф. И. О., дата и место рождения пленного и место жительства его родственников, фамилия и имя жены, место службы, имя отца и девичья фамилия матери, вероисповедание, его рост и цвет волос, профессия, место и дата пленения, состояние, в котором он был пленен (здоров или ранен), дата смерти и место захоронения, фотография и отпечаток пальца.





Эти карты – очень важный документ для любой семьи умерших военнослужащих. Не секрет, что многие дети, внуки и правнуки бойцов никогда не видели даже их фотографий. Продолжаем публикацию этих документов в надежде, что кто-то из посетителей сайта увидит своих родных, знакомых или просто земляков.



Главная проблема в том, что, написав правильную татарскую фамилию в окне поиска на сайте, вы не всегда сможете найти нужную карту. В немецких документах фамилии и имена мусульман и даже названия районов порой искажены до неузнаваемости. В нашей публикации внесены необходимые поправки. Пользуйтесь моментом. И не удивляйтесь, если вдруг увидите на старом фото из немецкого архива свое отражение…

Татары – уроженцы Республики Татарстан

Умерли в лагерях на территории Польши

АХМАДИЕВ ФАЙЗРАХМАН АБДРАШИТОВИЧ, г. р. 1900, Тетюшский р-н, с. Сюндюково, попал в плен 11.06.42 в г. Луганске, умер 18.01.43 в лагере шталаг II B в г. Зарне Жлуковски;



ВАЛИУЛЛОВ НУРМУХАМЕТ ЮНУСОВИЧ, г. р. 1920, Тетюшский р-н, с. Бакрчи, 108 оптр, попал в плен в г. Слоним, умер 31.05.42 в лагере шталаг 307 в г. Демблин (м. Алексисдорф);



ГАБИДУЛЛИН ГАЛИМУТДИН ХАЙБУЛЛОВИЧ, г. р. 1921, Сабинский р-н, с. Алан-Елга, моб. Сабинским РВК, 1641 сп, попал в плен 18.12.41 в г. Павловске, умер 14.09.42 в лагере шталаг II D в г. Старгард-Щециньски;



ГАЛИУЛЛИН ЗИГАНША АБДУЛЛОВИЧ, г. р. 1904, Зеленодольский р-н, д. Большие Кургузи, моб. Юдинским РВК, 2 сп, попал в плен 5.04.42, умер 19.09.44 в лагере шталаг II H (302) в п. Ястрове гмина Злотув повета;



КУРБАНОВ МУЛЛАГАЛИ КУРБАНОВИЧ, г. р. 1918, Атнинский р-н, д. Кзыл-Утар, моб. Кзыл-Юлским РВК, попал в плен 4.07.42 в г. Осколе, умер 7.02.43 в лагере шталаг II B в г. Зарне Жлуковски (Хаммерштайн) в Польше;



МАРДАНШИН ФАСХУТДИН ИМАМОВИЧ, г. р. 1921, Бавлинский р-н, с. Дымтамак, моб. Ютазинским РВК, 519 сп, 81 сд, попал в плен в г. Гомеле, умер 25.06.43 в лагере шталаг II D (315) в г. Старгард-Щециньски;



САБИРОВ ГАБДУЛЛА САБИРОВИЧ, г. р. 1915, Тукаевский р-н, с. Мусабай-Завод, моб. Набережночелнинским РВК, тракторист, попал в плен 1.07.41 в г. Минске, умер 16.07.42 в лагере офлаг 57 в г. Остроленка;



САЛАХУТДИНОВ НИЗАМ САЛАХУТДИНОВИЧ, г. р. 1908, Арский р-н, д. Венета, моб. Кзыл-Юлским РВК, 812 сп, 304 сд, попал в плен 22.07.42 в г. Изюм, умер 9.04.44 в лагере шталаг II H (302) п. Ястрове гмина Злотув повета;



ТИМЕРШИН ФАТЫХ АБДУЛЛОВИЧ, г. р. 1920, Агрызский р-н, с. Салауши, моб. Агрызским РВК, умер 16.06.43 в лагере шталаг II B в г. Зарне Жлуковски;



ТУХВАТУЛЛИН КАЙСА, г. р. 1920, Лаишевский р-н, с. Кирби, моб. Столбищенским РВК, 23 тд, попал в плен 21.08.41 в г. Новгороде, умер 8.02.44 в лагере шталаг 302 в г. Баркниевко.



Умерли в лагере шталаг II H (302) в п. Сосновице Каменьского повета Западно-Поморского воеводства в Польше

МИНКАЕВ АГЛЯМ ШИГАПОВИЧ, г. р. 1908, Азнакаевский р-н, с. Буралы, моб. Тумутукским РВК, 16 сп, попал в плен 17.07.41 в г. Орша, умер 8.12.43;



МУТЫГУЛЛИН ФАТКАИФ ТАТКАЕВИЧ, г. р. 1902, Альметьевский р-н, п. Кызыл Игенче, моб. Альметьевским РВК, 1192 сп, 357 сд, попал в плен 9.04.42 в г. Ржеве, умер 29.08.42;



НАСЫБУЛЛИН ГАДЕЛ НАСЫБУЛЛОВИЧ, г. р. 1910, Сармановский р-н, с. Кутемели, моб. Сармановским РВК, попал в плен 23.08.41, умер 20.04.43;



САФИН ХАЛИЛ САФИНОВИЧ, г. р. 1915, с. Апастово, моб. Апастовским РВК, 334 сп, 308 сд, попал в плен 17.07.41 в г. Твери, умер 14.04.44;



ХАЙРУЛЛИН ХУСНУЛЛА ХАЙРУЛЛОВИЧ, г. р. 1906, Лаишевский р-н, с. Атабаево, моб. Лаишевским РВК, 83 сп, попал в плен 26.07.41 в г. Себеже, умер 15.08.44;



ШАФИКОВ ХАБИБУЛЛА (ХАЙБУЛЛА) ШАФИКОВИЧ, г. р. 1915, Бавлинский р-н, с. Шалты, 390 сапб, попал в плен 13.08.41 в г. Новгороде, умер 12.05.42.



Умерли в лагерях на территории Германии

АЛТУНОВ КУРБАН АЛТУНОВИЧ, г. р. 1910, Бугульминский р-н, д. Татарская-Дымская, моб. Бавлинским РВК, 210 сп, попал в плен 24.7.41 у г. Великие Луки, умер 13.02.44 в лагере шталаг II C в г. Мекленбург;



АХМАДУЛЛИН ДАВЛЕТША АХМАДУЛЛИНОВИЧ, г. р. 1915, Дрожжановский р-н, с. Новые Какерли, моб. Дрожжановским РВК, 15 мсп, 7 мсд, попал в плен в июле 1941 г. в г. Белая Церковь, умер 15.11.41 в лагере шталаг II А в г. Фельдберг;



ГАЗИЗОВ ГАФУР ГАЗИЗОВИЧ, г. р. 1916, Азнакаевский р-н, с. Митряево, моб. Азнакаевским РВК, 15 мотоб, 449 сп, 144 сд, попал в плен 16.07.41 в г. Белая Церковь, умер 1.05.44, в лагере шталаг II A в г. Нойбранденбург земли Мекленбург;



ГАЛИМУЛЛИН ГАЙНУТДИН ГАЛИМУЛЛОВИЧ, г. р. 1910, г. Арск, д. Алиндеш (?), моб. Арским РВК, попал в плен 10.07.42 в г. Харькове, умер 26.05.44 в лагере шталаг IV B в г. Мюльберг на Эльбе;



ГАЛЯУТДИНОВ САЛАХ ГАЛЯУТДИНОВИЧ, г. р. 1906, Чистопольский р-н, с. Нарат-Елга, моб. Чистопольским РВК, 178 сп, попал в плен 29.07.41 в Эстонии, умер в 1943 г. в лагере шталаг 350 в г. Нюрнберг-Ландвассер;



ГАРАЕВ НУРИ ГАРАЕВИЧ, г. р. 1910, Мензелинский р-н, с. Подгорный Такермен, моб. из г. Свердловска, 349 сп, 26 сд, попал в плен 4.06.42 в г. Старая Русса, умер 6.11.42 в лагере шталаг XI A в г. Дерниц-Альтенграбов земли Саксония;



ЗАББАРОВ БАГУМАН ЗАББАРОВИЧ, г. р. 1910, Чистопольский р-н, с. Татарская Багана, 1015 сп, попал в плен 12.09.41 в г. Малоярославце, умер 12.08.42, в лагере шталаг IV в г. Цайтхайн;



МУХАМЕТЗЯНОВ НИГМАТЗЯН МУХАМЕТЗЯНОВИЧ, г. р. 1900, Высокогорский р-н, с. Дубъязы, моб. Дубъязским РВК, попал в плен 25.07.42 в г. Воронеже, умер 15.08.43 в лагере шталаг VI K (326) в г. Берген-Бельзен;



НАЗМИЕВ НИЗАМ НАЗМИЕВИЧ, г. р. 1912, Мензелинский р-н, д. Мияшево, моб. Алексеевским РВК, 256 сп, 30 сд, попал в плен 5.10.42 в г. Малгобеке, умер 20.04.44 в лагере шталаг IV B в г. Цайтхайне в Нижней Саксонии;



НАСРЕТДИНОВ ГАЙФИ НАСРЕТДИНОВИЧ, г. р. 1905, Актанышский р-н, с. Поисево, моб. Калининским РВК, 885 сп, 290 сд, попал в плен 22.07.42 в г. Шахты, умер 15.10.42 в лагере шталаг IV B в г. Бернбург-Дребель;



НУРГАЛИЕВ ШАЙХИНУР НУРГАЛЕЕВИЧ, г. р. 1923, Муслюмовский р-н, д. Катмыш, тракторист 9 сп, попал в плен в г. Балаклаве 8.06.42, умер в декабре 1944 г. в лагере шталаг IV B в г. Мюльберг-на-Эльбе;



СИРАЗИЕВ МИНГАЗ СИРАЗИЕВИЧ, г. р. 1905, Атнинский р-н, с. Кубян, моб. Атнинским РВК, 594 сд, попал в плен 28.08.41 в г. Новгород-Северский, умер 14.06.42 в лагере шталаг IV B в г. Люкенвальд;



СИТДИКОВ МИРДИЯР НАЗИБОВИЧ, г. р. 1921, Мамадышский р-н, с. Нижняя Кузгунча, моб. Таканышским РВК, ст. с-т, 109 сп, 176 сд, попал в плен 6.07.42 в г. Ливны, умер 9.04.43 в лагере шталаг II A в г. Нойбранденбург;



ХАЙБУЛЛИН ХАЗИ ШАФИГУЛЛОВИЧ, г. р. 1916, Алексеевский р-н, с.Нижние Тиганы, 445 сп, попал в плен 13.07.42 в г. Старобельске, умер в декабре 1944 г. в лагере шталаг IV B в г. Цайтхайн;



ХАЛИТОВ ИСХАК ГУРЬЕВИЧ, г. р. 1902, Апастовский р-н, с. Карамасары, моб. Кайбицким РВК, 2 сп, попал в плен 25.07.42, умер 13.11.44 в лагере шталаг IV B в г. Мюльберг на Эльбе земли Саксония;



ХАМИДУЛЛИН НАСЫБУЛЛА САЙДУЛЛОВИЧ, г. р. 1907, Бавлинский р-н, д. Новые Шалты, моб. Бавлинским РВК, 15 сп, 147 сд, попал в плен 9.08.42 на реке Дон, умер 12.04.43 в лагере шталаг II A в п. Раттманшаген у г. Нойбранденбург земли Мекленбург;



ХИСМАТУЛЛИН ГАЛИУЛЛА НИЗМАТОВИЧ, г. р. 1915, Высокогорский р-н, д. Торнаяз, моб. Дубъязским РВК, 498 сп, 132 сд, в плен 29.08.41 в г. Северске, умер 4.09.42 в лагере шталаг IV B на ст. Якобсталь, в г. Цайтхайн II земли Нижняя Саксония;



ШАРИФУЛЛИН КАСИМ ФАЙЗУЛЛОВИЧ, г. р. 1909, Апастовский р-н, с. Девликеево, моб. из г. Москвы, 789 сп, 251 сд, попал в плен 2.10.41 в г. Батурине, умер 5.05.42 в лагере шталаг IV B в г. Мюльберг;



ЯГАФАРОВ АНВАРБЕК ХАФИЗОВИЧ, г. р. 1913, Арский р-н, с. Кзыл-Яр (Старый Куллар), моб. из Самаркандской обл. Узбекистана, 198 сп, 359 сд, умер 28.06.43 в лагере шталаг IV B в г. Цайтхайне земли Нижняя Саксония.



БАДРЕТДИНОВ АХАТ БАДРУТДИНОВИЧ, г. р. 1918, Тюлячинский р-н, д. Айдарово, моб. Тюлячинским РВК, 445 сп, 140 сд, попал в плен 8.07.41 в г. Шепетовка, умер 7.05.44 в лагере шталаг XVII B в г. Кремс у Донау (Герлитц) в Австрии.



Михаил Черепанов для «Миллиард.Татар»

Фотографии предоставлены автором