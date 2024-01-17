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«Не убил ни одного»: Видео допроса плененных при штурме солдат 32-й мехбригады ВСУ
Кадрами оперативного допроса двух солдат 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ, взятых в плен российскими бойцами во время штурма вражеских позиций, поделился телеграм-канал Сhub_detection.
Авторы публикации называют имена военнопленных: Больцан Виктор Петрович и Кругликявський (Кругликовский) Ярослав Юрьевич.
Во время допроса, который судя по эмоциональному разговору произошел сразу после боя, украинские солдаты заверили, что за несколько месяцев службы не убили ни одного российского военнослужащего.
Согласно данным Минобороны РФ, вышеупомянутое подразделение ВСУ задействовано в районе населенного пункта Синьковка в Харьковской области.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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