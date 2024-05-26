Не только врач, но и юрист: что известно о главном враче ДРКБ

Шесть лет Айрат Зиатдинов управляет главной детской больницей Татарстана. «Татар-информ» собрал факты о главном враче ДРКБ.

В 2000 году Айрат Зиатдинов окончил педиатрический факультет Казанского государственного медицинского университета, следующие два года учился в ординатуре по специальности «социальная гигиена и организация здравоохранения».

Второе высшее образование получил в Институте социальных и гуманитарных знаний, в 2009 году став дипломированным юристом.

Работать начал в 2003 году, трудился заместителем начальника по лечебной работе отдела здравоохранения Авиастроительного района Управления здравоохранения Казани.

В 2005 году Зиатдинова назначили начальником отдела здравоохранения Вахитовского района горздрава столицы РТ.

С 2008 по 2017 год трудился главным врачом четвертой казанской поликлиники. Следующий год возглавлял городскую поликлиника № 21.

И с 23 апреля 2018 года и по сей день является главным врачом Детской республиканской клинической больницы.

В 2019 году ему присвоили звание заслуженный врач Татарстана.