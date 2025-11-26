Не только техника: эксперт «Студенческой весны» о том, что важно в танце

В Казани продолжает работу Всероссийский фестиваль «Студенческая весна», и в танцевальном направлении за звание лучших борются коллективы со всей страны. Выступления оценивает артист и хореограф шоу-пространства «Ленинград-центр» Олег Хмелев, который сам когда-то семь раз выходил на эту сцену в качестве участника.

По его словам, у членов жюри есть определенные критерии, которые прописаны в плане: техника, музыкальность, наполненность номера, драматургия.

«Но если говорить лично про меня, то я оцениваю то, как ребята сами относятся к этому делу, к танцу, насколько они вовлечены в процесс на сцене. Одна из важнейших составляющих танца — это сюжет», — подметил Хмелёв.

Олег Хмелев рассказал, что студентом участвовал на «Студенческой весне». Он высказал мнение, что танец является одним из самых ярких направлений в студенческом творчестве.

Эксперт отметил, что направление представлено в самых разных форматах: это и малые формы, и сольные выступления, и коллективное исполнение. В рамках конкурса, по его словам, можно увидеть номинации народного, современного, эстрадного и даже бально-спортивного танца.

Свой главный совет нынешним участникам он сформулировал просто и ясно: «Работать и работать над собой. Чем больше вы тренируетесь, тем лучше результат на сцене. И, наверное, быть собой, быть верным себе, любить своё дело и ответственно к нему относиться».