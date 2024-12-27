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Не только чак-чак: Аюпова назвала культурные бренды Татарстана
Татарстан – неотъемлемая часть российского и международного культурного пространства. Культурный код нашей территории в керамике, обработке стали и ювелирном промысле известен миру. Об этом сообщила сегодня министр культуры РТ Ирада Аюпова в эфире #ТатарстанОнлайн.
«С одной стороны, мы транслируем профессиональный уровень исполнителей, которые работают на наших профессиональных площадках, но, с другой стороны, есть культурный код нашей территории», - сказала она.
По данным Аюповой, Татарстан исторически находится на очень интересной территории.
«Технологии в керамике, которые были свойственны Булгару, часть южных регионов до сих пор использует. Это и Билярская, и Пестречинская керамика. Это технологические бренды, исторические корни которых связаны с нашей территорией», - отметила она.
К примеру, булгарские уточки - образ Богини ума. Сегодня это уже транснациональные символы, добавила Аюпова.
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