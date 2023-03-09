«Не то, чтобы ЦБ хочет насолить людям»: почему в России сохранили запрет на снятие валюты

Банк России напомнил, что доллары, поступившие на счет владельца до 9 марта 2022 года, можно снять с ограничениями Фото: cbr.ru

Доллары по осени считают

В своем официальном сообщении Банк России напомнил, что доллары, поступившие на счет владельца до 9 марта 2022 года, можно снять с ограничениями, – сумма не должна превышать 10 тыс. долларов. Все, что сверх нее, выдадут в рублях по курсу на дату снятия.

Если же доллары были зачислены на счет после 9 марта 2022 года, их и вовсе можно снять только в рублях. Сами банки могут продавать только ту американскую валюту, которая поступила к ним после 9 апреля прошлого года. Остальная — под запретом.

Командировочные расходы для российских компаний не могут превышать 5 тыс. долларов: больше в кредитной организации получить на эти цели невозможно. .

Ограничения также распространяются и на евро в долларовом эквиваленте. А в некоторых случаях и на фунт-стерлингов и японскую иену.

А вот у владельцев долларовых счетов, пополненных до 9 марта прошлого года, есть уникальный шанс — сегодня или завтра они могут снять 10 тыс. долларов за первый период и еще столько же после 9 марта.

Наличную валюту можно свободно купить в отделениях банков Фото: © «Татар-информ»

«Помимо банковской системы есть серый рынок, на котором происходят валютные операции»

«Ограничения по-прежнему связаны с дефицитом поступления наличной валюты в страну, вызванную санкционными ограничениями со стороны Запада», — сообщило на своем сайте ведомство Эльвиры Набиуллиной.

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин напомнил, что запреты США и ЕС на поставку долларов и евро в нашу страну были введены в марте 2022 года.

«Не то, чтобы ЦБ хочет насолить людям, это просто вынужденная мера. В связи с тем, что Евросоюз и США запретили ввоз банкнот доллара и евро в Россию, их просто нет физически. Банки могут продавать только ту валюту, которую сдали граждане. С учетом дефицита и был веден лимит на выдачу иностранной валюты», — прокомментировал инвестиционный стратег «Арикапитал» Сергей Суверов. Пока эти санкции действуют, проблемы с получением иностранной валюты будут оставаться.

В официальном сообщении Центробанка отмечается, что в небольших количествах купить доллары не представляет никаких трудностей.

Сергей Суверов также говорит, что наличную валюту можно свободно купить в отделениях банков. «Может быть ее дефицит, но в целом такая возможность сохраняется», – сказал он. Эксперт привел данные РБК, согласно которым по состоянию на утро 9 марта самые выгодные курсы продажи долларов и евро в банках Москвы превышали биржевой примерно на 1,5%, средние – примерно на 2-2,5%.

Помимо банковской системы, заметил собеседник «Татар-информа», есть серый рынок, на котором происходят валютные операции. В этом случае за доллары, естественно, придется переплачивать.

Эксперты прогнозируют, что рубль будет слабеть по отношению к иностранной валюте и может достичь 80-85 рублей за доллар к лету Фото: © «Татар-информ»

«Рубль может вернуться в диапазон 70-75 в паре с долларом»

Корреспондент «Татар-информ» спросил мнения экспертов о том, что будет дальше происходить с курсом доллара и евро. «На этой неделе рубль может сформировать локальное дно против доллара, евро и юаня, после чего вернуться в диапазон 70-75 в паре с долларом», — полагает Олег Сыроваткин.

В качестве главных причин он назвал сильную перепроданность рубля, которая «делает продажу валюты на текущих уровнях привлекательной для экспортеров, а покупку — непривлекательной для импортеров. В ИК «Открытие Инвестиции» не видят предпосылок для того, чтобы евро и доллар в текущем году перешагнули планку в 100 рублей.

В компании «Арикапитал» прогнозируют, что рубль будет слабеть по отношению к иностранной валюте и может достичь 80-85 рублей за доллар к лету. «Это связано с дефицитом бюджета в России, а также с тем, что сальдо торгового баланса в РФ снижается», — обосновал свой вывод Суверов.

По его мнению, доллар и евро будут стоить больше сотни рублей только в том случае, если ЦБ включит печатный станок: будет финансировать дефицит бюджета за счет денежной эмиссии.

К каким альтернативным валютам в этой ситуации можно присмотреться инвесторам? Сергей Суверов сообщил «Татар-информу», что лично ему для операций нравится валюта ОАЭ — дирхам. «Она привязана к доллару и все-таки более стабильна. Юань, конечно, популярнее, но он имеет риски, связанные с продолжением ослабления его курса для стимулирования экономического роста в Китае», — пояснил он.

Юань, сообщает «Коммерсантъ», впервые стал самой популярной валютой на бирже в России с расчетом на «завтра». По итогам февраля объем торгов с ним на Мосбирже превысил 1,48 трлн рублей и на треть обогнал бессменного лидера — американского доллара. В итоге, на денежную единицу Поднебесной пришлось почти 40% всего объема торгов основными валютами, на доллар — чуть больше 38%, на евро — 21%. Это результат дедолларизации. Как известно, Россия на фоне санкций постепенно отходит от операций в недружественных валютах.

А вот Олег Сыроваткин считает, что в текущей ситуации наиболее разумным выглядит остаться в рубле. «Он сильно перепродан и предлагает неплохую доходность относительно других валют», — привел он аргумент.