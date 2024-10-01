«Не теряем надежды на допсредства»: на что не хватает денег в проекте бюджета Татарстана

Мидхат Шагиахметов: «В 2025 году рост валового регионального продукта (ВРП) прогнозируется на 2,9% к предыдущему году»

Фото: gossov.tatarstan.ru

«Если ставится такой прогноз, то он очень напряженный»

В 2025 году рост валового регионального продукта (ВРП) прогнозируется на 2,9% к предыдущему году, в 2026-м – 2,6%, в 2027-м – 2,7%, рассказал сегодня министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

«Очень напряженная экономика. И если ставится такой прогноз, то он очень напряженный. Если мы выдержим такой прогноз, это будет большое счастье», – прокомментировал заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов.

Марат Ахметов: «Очень напряженная экономика. И если ставится такой прогноз, то он очень напряженный» Фото: gossov.tatarstan.ru

Недостаточно финансирования выделяется на учебные заведения, в частности на систему среднего профессионального образования, заметил депутат и гендиректор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов. «Людей надо воспитывать в школе, институте. Мы как работодатели готовы дать все это», – заявил он.

Замминистра финансов РТ Алла Анфимова ответила, что в бюджете республики на 2025 год предусмотрена значительная сумма по разделу «Образование» – 104,4 млрд рублей. В том числе запланированы деньги на среднее профессиональное образование. «Снижения нет», – заверила она.

Мистахов пояснил, что имел в виду отсутствие современного оборудования в некоторых колледжах. В качестве примера он привел Зеленодольский судостроительный колледж.

«У нас сейчас ситуация такая: учащиеся колледжа приходят на производство, которое уже с опережением модернизировано. А там детей обучали на старом оборудовании. И нам приходится их заново переучивать. Это очень серьезный вопрос. Мы создали свой учебный центр, где ведем подготовку. Но каждый должен заниматься своим делом и в совокупности получать единый результат в виде образованных людей, которые приходят на производство», – подчеркнул депутат.

Марат Галеев: «Пока предприятия не повернутся лицом к подшефным колледжам, проблему не решить только силами учреждений образования» Фото: gossov.tatarstan.ru

«Мы были свидетелями того, как можно было отвадить от рабочих профессий»

В планы деятельности промышленных компаний должна входить подготовка специалистов, поскольку есть дефицит рабочих, убежден заместитель председателя Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев.

«Эта проблема имеет достаточно длинную историю. Мы были свидетелями того, как можно было отвадить от рабочих профессий, которым обучали профтехучилища. Там были настолько устаревшие пособия, которые не отвечали требованиям. Поворот в головах произошел в ряде колледжей, по ряду отраслей. Аграрные колледжи серьезно продвинуты в части оборудования, которое требуется на производстве», – сказал он.

Депутат заметил, что за рубежом промышленные компании сами идут на сотрудничество с образовательными учреждениями. «И пока предприятия не повернутся лицом к подшефным колледжам, проблему не решить только силами учреждений образования», – заявил он.

Галеев согласился с тем, что до конца не проработан вопрос подготовки специалистов рабочих профессий на новом оборудовании. «Мы не решим кадровый голод, пока не перейдем на новые технологические платформы», – отметил он.

Андрей Егоров: «Когда будете формировать программу, пригласите депутатов. У нас тоже есть идеи» Фото: gossov.tatarstan.ru

«В республике огромные суммы недоремонта»

На заседании Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию депутатов интересовал ремонт коммунальных сетей. Председатель комитета Андрей Егоров спросил, сколько денег планируется выделить на республиканскую программу модернизации сетей ЖКХ. Ее в послании парламенту анонсировал Раис РТ Рустам Минниханов.

Первый замминистра экономики РТ Олег Пелевин сообщил, что программа пока в разработке, объекты определяются. «Часть средств в бюджете есть, но сколько именно пойдет на реализацию программы, определяется», – уточнил он.

«Когда будете формировать программу, пригласите депутатов. У нас тоже есть идеи. Мы же знаем, что у нас в республике огромные суммы недоремонта. Это просто колоссальные суммы», – заявил Егоров.

Дмитрий Анисимов: «С этой программой понятно. Но есть президентская программа. Оттуда какие-то деньги дойдут до нас?» Фото: gossov.tatarstan.ru

Затем слово попросил депутат Дмитрий Анисимов. «С этой программой понятно. Но есть президентская программа [модернизации коммунальной инфраструктуры, инициированная в прошлом году Президентом РФ Владимиром Путиным]. Оттуда какие-то деньги дойдут до нас?» – поинтересовался парламентарий.

На этот вопрос ответил замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Ильнур Нурмухаметов. «Финансовая модель разработана. Общие подходы определили. Основная часть будет состоять из федерального бюджета, республиканской составляющей и тарифных решений. Финансовая модель направлена в регионы, пока прорабатывается. Сказать, на сколько придется увеличивать тарифы за счет источников, как будут распределяться деньги, — понимание есть. Но подходы прорабатываются. Объекты формируются», – подчеркнул он.

Ильнур Нурмухаметов рассказал, что на этот год в программу капремонта попали 750 многоквартирных домов Фото: gossov.tatarstan.ru

«Либо мы какие-то виды работ не делаем, либо мы увеличиваем тарифы»

Анисимов также обратил внимание на то, что суммы, заложенные в бюджете на капремонт многоквартирных домов, не меняются, а расходы при этом увеличиваются.

«По-моему, такая же сумма была в прошлые годы. То есть никакой динамики к увеличению бюджетных денег в фонд капитального ремонта не предусмотрено? Стоимость капремонта растет. Мы прекрасно понимаем, что либо мы сейчас догоняем стоимость капитального ремонта за счет тарифа для населения, либо мы ее компенсируем за счет средств бюджета. Насколько тогда этот тариф ляжет на плечи населения?» – обратился депутат к замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ.

Нурмухаметов рассказал, что на этот год в программу капремонта попали 750 многоквартирных домов. На работы заложено более 8,3 млрд рублей. «Сумма бюджета – 1,3 млрд рублей, бюджет муниципального образования – более 1 млрд рублей. Остальное – средства граждан. Это 5,9 млрд рублей», – сообщил он.

«Я все эти цифры знаю. Но мы понимаем, что стоимость капремонта растет, начиная от стоимости материалов. За эти деньги такой объем работ выполнить нереально. И мы говорим, что либо мы какие-то виды работ не делаем, либо мы увеличиваем тарифы», – ответил Анисимов.

Нурмухаметов попытался объяснить, что все виды ремонта многоквартирных домов уже утверждены приказом. «Пока планов нет тарифы для населения повышать. Все, что надо было, повысили. Этих денег хватит», – заверил он.

«То есть мы четко понимаем, что какие-то работы, заложенные в программе, выполнены не будут. У нас программу население смотрит. Если мы говорим, что мы это делать не будем, тогда в программе надо указывать», – полагает депутат.

Марсель Махмутов: «В действующих параметрах предусмотренных бюджетом средств на господдержку задачи стратегии невыполнимы» Фото: gossov.tatarstan.ru

«В действующих параметрах задачи стратегии невыполнимы»

Финансированием Стратегии развития АПК на 2024–2030 годы поинтересовался заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов на заседании Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«В действующих параметрах предусмотренных бюджетом средств на господдержку задачи стратегии невыполнимы. Мы понимаем, что бюджет формировался в жестких условиях. Но не теряем надежды, что наше ежегодное обращение к Раису Татарстана будет услышано и будут выделены дополнительные средства», – сказал замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марсель Махмутов.

В бюджете Татарстана еще не заложено «значительной части средств из федерального бюджета», отметила замминистра финансов РТ Оксана Кисапова. «Вы же прекрасно понимаете, что там большие средства будут», – добавила она.

«Федеральная поддержка – это где-то 4,5-5 млрд рублей в год. Мы все равно не дотягиваем» Фото: gossov.tatarstan.ru

«Федеральная поддержка – это где-то 4,5-5 млрд рублей в год. Мы все равно не дотягиваем», – ответил ей Ахметов.

В стратегии предусмотрены масштабные проекты на будущие годы, которые сейчас прорабатываются. Это в том числе строительство завода по глубокой переработке зерна, который проектирует «Татнефть», продолжил Махмутов.

«Там есть крупные инвестпроекты наших холдингов. Только на сегодня реализуется уже 17 проектов на 35 млрд рублей. И на ближайшие годы запланировано около 17 проектов на 160 млрд рублей», – сообщил он.

Услышав про проект по глубокой переработке зерна, Ахметов вспомнил, что пытался запустить его, будучи главой Минсельхозпрода. По его словам, проект был представлен Правительству России, но не получил поддержки.

«Это проект, который нам с тобой не удалось реализовать, Назип. Мы эту нагрузку переводим на новое руководство министерства», – обратился вице-спикер к заместителю председателя комитета Назипу Хазипову.