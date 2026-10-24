«Не существует бойцовских собак»: владелец ротвейлера развенчивает мифы о породе

«Мы поняли на практике, зачем ротвейлеру нужна дрессировка» Кирилл Гумиров Корреспондент «Татар-информа»

Уже почти год как в моей семье произошло пополнение. К нам присоединился очаровательный ребенок по имени Цезарь. Сейчас ему только год и пара месяцев, но он уже весит за 50 кг и продолжает активно расти. Цезарь – ротвейлер, собака, у которой скорее негативное амплуа, устоявшаяся репутация собаки-убийцы. Действительно, выглядит Цезарь неприветливо, местами даже опасно. Напрягают его крупные лапы, широкая грудь и огромная пасть. Но, как и всегда, правда прячется где-то за первым впечатлением. В этом материале я расскажу вам об опыте владельца крупной и страшной собаки.

Для начала важно разобраться, откуда вообще у ротвейлеров взялась такая репутация. История породы уходит корнями глубоко в древность, считается что первые ротвейлеры появились еще в Римской империи. Позже порода распространилась на территории Германии. Изначально этих собак выводили с охранными целями, а со временем их начали использовать также как тягловых, для перевозки грузов. Например, мясники запрягали их в специальные небольшие тележки для транспортировки мяса. Отсюда такие размеры и сила.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Как гласят разные сайты с информацией о представителях этой породы – они отличаются суровостью, уверенностью, а также знамениты своими охранными качествами. Цезарь впервые оказался у меня на руках еще маленьким щеночком, крохотным и очаровательным. Тогда же он зарекомендовал себя как добрый и мягкий товарищ, но никак не охранник. Первое время он жил со мной. Довольно быстро удалось приучить его ходить по нужде только на улице (хотя от клеенки дома отказываться было рано, все-таки еще щенок). Было заметно, что за этим неосмысленным взглядом и смешной мордашкой прячется настоящий интеллектуал, он легко поддавался дрессировке, что также является одной из черт породы.

Попервой Цезарю было очень страшно оставаться одному. Он регулярно скулил, когда все выходили из помещения. Однако кинолог сказал нам, что нужно держать себя в руках и не реагировать на скулеж щенка.

«Иначе он поймет, что вами можно так манипулировать», – сказала кинолог, и мы терпели, хотя сердце натурально обливалось кровью от этих звуков.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

В целом скоро выяснилось, что, несмотря на всю привязанность к хозяину, ротвейлер довольно своенравная собака. Подрастая, он регулярно начал прощупывать границы дозволенного, иногда вовсе проявляя агрессию, порыкивая или легко покусывая членов семьи во время прогулок. И чем дальше, тем больше становился он сам и тем более угрожающие обороты это все принимало. Так мы поняли на практике, зачем ротвейлеру нужна дрессировка. Но уже после нескольких занятий с кинологом он выучил некоторые команды, и поведение улучшилось. Члены семьи продолжили заниматься дрессировкой уже без кинолога, что также дает результаты.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Следующая проблема, с которой мы столкнулись в процессе взросления, – Цезарь начал активно грызть вообще всё. Ситуацию осложняло то, что даже в малом возрасте у ротвейлеров очень сильная челюсть. И с помощью этой челюсти он активно перемалывал всяческие предметы интерьера. Нас спасло то, что живем мы в частном доме – и быстро переселили Цезаря в специально сооруженный для него вольер. Но и на этом этапе мы легко не отделались. Вольер собаки, если хотите знать, должен быть расположен в сухом и тихом месте, его нужно защитить от солнца и ветра. И все эти критерии должны соблюдаться неукоснительно. Будку взяли утепленную, с расчетом на короткую шерсть Цезаря, побоявшись, что ему будет холодно.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Половину лета и вот уже почти всю осень Цезарь прожил в вольере. За это время мы по советам знакомого собачника увеличили пайку, чтобы у пса рос подшерсток, защищающий от холода. А также начали стелить сено в будке. Как выяснилось, просто подкладывать под пса материю – недостаточно. Гораздо лучше для этих целей подходит сено, в которое собака может закопаться.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

С увеличением пайки вырос и вес собаки. Теперь удержать его очень непросто, даже мне, мужчине немалого веса. Помогает то, что Цезарь в целом воспитанный пес и даже знает команду «Рядом». Тем не менее о том, что он крупная собака, я вспоминаю каждый раз, когда он видит на улице кошку. Щенкам трудно объяснить, почему кошки отказываются с ними играть и в целом убегают при виде собаки. Поэтому важно учить команде «Нельзя», чтобы вас не брали на буксир, как меня в таких случаях.

Нередко также приходится сталкиваться с негативной реакцией людей. Ротвейлеры крупные, мускулистые, широкомордые – вполне могут напугать. Однако сами по себе они редко проявляют агрессию. Например, Цезарь крайне добрый и очень дружелюбно относится как к незнакомым людям, так и к собакам. Интересно, что охранные инстинкты собаки-убийцы, похоже, спрятаны у него где-то глубоко внутри, а всеми действиями руководит часть мозга, отвечающая за радушие и счастье. Сами ротвейлеры редко лают на кого-либо. Однако даже те смешные хрюкающие звуки, которые они обычно издают, можно трактовать по-разному.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Важно не пугать людей и не отпускать собаку с поводка в общественных местах. Цезарь гуляет без привязи только в лесу или безлюдном овраге недалеко от дома. Однако владельцу ротвейлера важно помнить, что он оставляет за собой право не надевать ему намордник (если тот не агрессивный), так как ротвейлер не является бойцовской собакой. В целом не существует термина «бойцовская собака». У нас в стране есть список потенциально опасных собак, в который ротвейлер не входит.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Кирилл Гумиров – корреспондент отдела происшествий и криминала «Татар-информа». В детстве был благовоспитанным мальчиком, но начал писать фельетоны, связался с журналистикой и покатился. Характер мягкий, не женат.